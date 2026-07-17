Энди Бёрнем утвержден новым лидером Лейбористской партии Великобритании и 20 июля формально займет пост премьер-министра. Об этом сообщило агентство Reuters по итогам специальной партийной конференции в Лондоне.

На посту главы правительства Бёрнем, бывший мэр Большого Манчестера, сменит Кира Стармера. В понедельник он переедет в резиденцию на Даунинг-стрит и приступит к формированию своего кабинета.

На партийной конференции Бёрнем заявил, что его правительство будет «бескомпромиссно лейбористским в приоритетах и в решениях», принимая их с учетом приоритетности «людей и территории».

Новый лидер лейбористов также пообещал, что его кабинет будет достаточно мужественным для решения проблем, которые другие политики долго игнорировали, и отстаивания своих планов.

Не все восприняли назначение Бёрнема с энтузиазмом. По словам лидера Партии зеленых Зака Полански, прогрессивно настроенные избиратели опасаются, что новый лидер лейбористов может повторить путь Стармера.

«Люди, которые придерживаются левых взглядов и хотят прогрессивной политики, смотрят на Энди Бёрнема и думают, что он выглядит как Кир Стармер с другим лицом», — сказал Полански в эфире Sky News.

За последние недели Бёрнем в своих выступлениях обозначил ряд направлений, которые дают представление о том, как он намерен управлять страной, преодолевая кризис стоимости жизни и слабый экономический рост.

Одним из ключевых пунктов стала децентрализация власти — Бёрнем назвал ее крупнейшим перераспределением полномочий, которое видела страна. Он предложил создать в Манчестере структуру Number 10 North — своего рода зеркало резиденции премьера в Лондоне, которая будет курировать передачу регионам полномочий в сфере экономики, жилья, транспорта и образования.

Среди других приоритетов — реиндустриализация страны с упором на оборону, металлургию, энергетику и сельское хозяйство, а также снижение зависимости от иностранных поставщиков.

В сфере образования Бёрнем намерен сместить акцент с университетского образования в сторону технических и профессиональных квалификаций, добиваясь паритета между академическим и практическим обучением.

В жилищной политике он обещал запустить крупнейшую программу строительства социального жилья со времен послевоенного периода, используя для этого пустующие государственные земли. Свой подход он назвал национальной философией Housing First по образцу Финляндии, где бездомным сразу предоставляют постоянное жилье, а не временное.

В налоговой сфере Бёрнем подтвердил приверженность действующим фискальным правилам правительства и партийному обещанию не повышать налоги для работающих граждан. При этом он выразил поддержку введению налога на стоимость земли, который в перспективе может заменить гербовый сбор при покупке жилья и муниципальный налог.

Отдельно новый лидер лейбористов указал на необходимость масштабной реформы системы социальной помощи. Как отмечает The Guardian, у отца Бёрнема диагностирована болезнь Альцгеймера, из-за чего он лично знаком с проблемами этой сферы.

«Если есть одна область, на которую я потрачу немало политического капитала, это будет социальная помощь», — сказал он.

В сфере внешней политики Бёрнем пока сделал немного заявлений, но уже получил поддержку левого крыла партии, когда высказался за усиление давления на Израиль.

Он также пообещал сохранить поддержку Украины в противостоянии с Россией и выстраивать более тесные связи с европейскими странами, особенно в сфере обороны и безопасности.