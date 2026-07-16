22 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о том, что уходит в отставку с поста лидера Лейбористской партии и главы правительства. Его преемником уже 17 июля может стать бывший мэр Манчестера Энди Бёрнем. RTVI собрал топ-10 фактов о потенциальном новом премьере Соединенного Королевства.

Энди Бёрнем родился в 1970 году в пригороде Ливерпуля. Его отец был инженером связи, а мать работала в регистратуре в поликлинике. Будущий британский премьер окончил начальную и среднюю католическую школу Святого Элреда. Политик описывал себя как «католика по воспитанию», но «не особо религиозного» человека. В Лейбористскую партию он вступил в 15 лет.

Бёрнем учился в Кембриджском университете, получив степень бакалавра в области искусств, а позже окончив магистратуру по этой специальности. После университета переехал в Лондон, где в течение трех лет работал журналистом в отраслевом издании Tank World, посвященном танкерным перевозкам.

В 1995 году политик вступил в профсоюз транспортных рабочих и строителей, а в 1997-м стал парламентским представителем Конфедерации Национальной службы здравоохранения. В следующем году Бёрнем получил должность спецсоветника министра культуры, СМИ и спорта. Он занимал эту должность до выборов в Палату общин в 2001 году, благодаря которым вошел в нижнюю палату британского парламента и оставался там до 2017 года.

После того, как лейбористы проиграли на выборах, а у руля оказалась Консервативная партия (тори), Энди Бёрнем оказался в оппозиции, где входил в теневой кабинет — так называемое «правительство в ожидании», которое формируется оппозицией. С 2010-го по 2017 год Бёрнем успел побыть теневым министром здравоохранения, образования и министром внутренних дел.

Бёрнем уже дважды пробовал стать лидером лейбористов — в 2010 и 2015 году. Во второй раз он со значительным перевесом уступил Джереми Корбину, который стал лидером оппозиции.

В 2016 году к Бёрнему обратились представители лейбористов в Большом Манчестере и попросили баллотироваться на выборах мэра 2017 года. Политик принял предложение. В результате он победил три раза — в 2017-м, 2021-м и 2024-м.

За время, что Бёрнем руководил Большим Манчестером, он заслужил похвалу за преобразование транспортной системы региона, отмечает BBC News. В частности, он вернул автобусные перевозки под госконтроль и организовал их интеграцию с другими видами транспорта. Также он активно боролся с проблемой бездомных, обещая решить вопрос к 2020 году, но так и не смог.

Во время пандемии COVID-19 популярность Энди Бёрнема резко пошла вверх после того, как он обвинил консерваторов в «пренебрежительном» отношении к северу Англии из-за ограничений, связанных с коронавирусом и локдауном. Он отказался вводить в Манчестере новые рестрикции, после чего получил прозвище «Король Севера» (аналогия с непокорными территориями Севера из книг и сериала «Игра престолов»).

Как пишет издание Independent, Европе не стоит беспокоиться из-за назначения Бёрнема новым премьером Великобритании, так как он хочет более тесно сотрудничать с европейскими странами. Он говорил, что планирует «закрепить прогресс, достигнутый в рамках переговоров между Великобританией и ЕС, и быстро добиться дальнейшего прогресса, в том числе путем укрепления сотрудничества в вопросах нелегальной миграции, экономической безопасности и общей устойчивости обществ к внешним угрозам».

В своей колонке для The Times Энди Бёрнем пообещал продолжать помогать Украине во время военного конфликта. Также политик напомнил, что во времена, когда возглавлял Манчестер, он систематически развивал сотрудничество с украинскими городами, оказывая поддержку мэрам Киева и Львова.