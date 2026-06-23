Премьер-министр Великобритании и лидер Лейбористской партии Кир Стармер объявил, что уходит в отставку. Главным претендентом на пост главы правительства считается бывший мэр Большого Манчестера Энди Бёрнем. Однако смена премьера вряд ли изменит отношения России и Великобритании, объяснил в эфире RTVI старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Сергей Шеин.

По словам Шеина, роль Стармера на международной арене досталась ему от предшественников.

«Там три столпа — это особые отношения с Соединенными Штатами, это отношения с Европейским Союзом (для лейбористов это более важно, чем для консерваторов) и это поддержка Украины, и, соответственно, поддержка антироссийских санкций», — сказал эксперт.

Что касается возможного будущего премьер-министра Бёрнема, то сформулировать его политическую программу очень сложно, отметил Шеин. Бёрнем занимал должность, которая не предполагает высказываний по внешнеполитическим вопросам, пояснил собеседник RTVI.

«Он руководил регионом, руководил достаточно успешно, и на основе этого опыта он и будет выстраивать свою политику, в первую очередь внутреннюю, если он станет премьер-министром», — предположил Шеин.

Во внутренней политике Бёрнем может сосредоточиться на «поиске экономических драйверов для восстановления регионов» и «левой повестке» — проблемах доступности жилья и здравоохранения, полагает Шеин. Он не исключил, что новый премьер окажется более успешным, чем Стармер, поскольку имеет реальный опыт управления.

«С точки зрения внешней политики ему опять достаются вот эти три столпа, о которых я говорил. И я не думаю, что у него хватит пространства для маневра, да и просто желания для того, чтобы сделать, например, позицию Великобритании по украинскому кризису более прагматичной или вдруг заговорить о необходимости диалога с Москвой», — заявил Шеин.

Он полагает, что у Бёрнема нет «желания и ресурсов для этого».

«Я думаю, что он вновь встроится вот в ту колею, которая выбрана для британских премьер-министров уже давно», — заключил Шеин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Стармер всегда был сторонником поддержания российско-британских отношений «на нулевом уровне». «Вряд ли сейчас кто-то на политическом небоскребе Великобритании будет иметь отличную от Кира Стармера позицию в отношении наших двусторонних отношений», — добавил официальный представитель Кремля.