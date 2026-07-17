Увольнение министра обороны Украины Михаила Федорова обнажило проблему в подходе президента страны Владимира Зеленского к управлению военной кампанией. Такую оценку в колонке для The Guardian дал старший международный корреспондент британской газеты Питер Бомон.

Он отметил, что неожиданная отставка 35-летнего министра, который считался одним из драйверов инновационного подхода к ведению боевых действий, по времени совпала с многочисленными заявлениями об усилении позиции Киева на фронте. Это решение вызвало недоумение у европейских чиновников и протесты в самой Украине.

Федоров, назначенный министром в январе, занимался реформированием системы закупок для армии, внедрением конкурсных процедур и поиском решений для кризиса с рекрутингом и обучением военнослужащих.

Его называли одним из ключевых авторов эффективной программы беспилотников, которую он начал развивать еще будучи министром цифровой трансформации. Кроме того, именно ему приписывают заслугу в убеждении Илона Маска заблокировать несанкционированный доступ российских военных к Starlink на поле боя.

«Мы возьмем все данные и посмотрим, что работает. Все, что работает хорошо, продолжим», — говорил Федоров после назначения.

Бомон пишет, что старших офицеров раздражал стиль работы молодого министра, имевшего опыт в маркетинге, но не служившего в армии. Он считает неизбежным конфликт между Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, представляющим старшее поколение военачальников с советским боевым прошлым.

Колумнист напомнил, что в последние месяцы Федоров просил Зеленского об отставке Сырского, жалуясь, что генерал блокирует его предложения.

«Все инициативы, которые мы предлагали, начали блокироваться, — заявил Федоров после своей отставки. — Вместо того чтобы найти асимметричный способ победить Россию, что является задачей главнокомандующего, он нашел способ разделить нашу страну».

Зеленский на совместной пресс-конференции с потерявшим пост премьером Британии Киром Стармером назвал ситуацию сложной, заявив, что его просят «выбирать между сторонами», тогда как он хочет единства. Однако, по мнению Бомона, это решение вписывается в тенденцию Зеленского отстранять популярных чиновников, которые могут стать ему политическими конкурентами.

Автор колонки считает, что увольнение Федорова демонстрирует выбор Зеленского между технологическим подходом к войне и «советским мышлением» в пользу последнего.

Однако, по мнению Бомона, назначение бывшего главы спецподразделения «Альфа» Евгения Хмары все же может означать, что курс на технологии и дальние удары сохранится: Зеленский уже заявил, что хочет, чтобы Хмара продолжил ряд ключевых реформ Федорова.

Михаил Федоров родился в 1991 году и считается представителем поколения, не обремененного опытом советской бюрократии. Его предшественников на посту министра обороны часто критиковали за коррупционные скандалы и неэффективность закупок.

Украина в последние годы активно развивает собственное производство беспилотников и ракет, стремясь снизить зависимость от западных поставок и компенсировать численное превосходство российской армии. В этом контексте увольнение Федорова, по мнению некоторых экспертов, может замедлить реформы в украинском оборонном секторе, пишет Guardian.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил RTVI, что Федорова могли снять за то, что он «поломал» коррупционные схемы.

«Кому война, кому мать родна, люди нормально зарабатывали деньги, но он пришел, поломал там коррупционные схемы, пытался что-то с оружием наладить, улучшить поставки. Зеленский пусть дальше продолжает в том же духе, убирает всех людей», — сказал депутат.

Вчера утром в крупных украинских городах — Киеве, Полтаве, Луцке, Днепре, Николаеве, Ивано-Франковске, Тернополе, Чернигове, Кривом Роге, Одессе, Львове и подконтрольном ВСУ Запорожье — прошли митинги в знак протеста против увольнения Федорова.

При этом российские военкоры восприняли его уход как позитивный знак для РФ, указывая на его сильные стороны как министра, нацеленность на искоренение коррупции в Минобороны и ориентир на инновационные подходы с точки зрения военных технологий.