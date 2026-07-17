От российского чая до продукции сибирской тайги — зарубежный спрос на отдельные категории отечественных товаров продолжает расти. Что привлекает иностранных покупателей в российских товарах и удастся ли российским производителям превратить нишевый спрос в долгосрочный рост, RTVI выяснил у экономистов.

По данным РИА Новости со ссылкой на американские статслужбы, в мае американский импорт чая из России вырос до $154,2 тыс. — рекордного уровня с апреля 2021 года.

Однако среди иностранных государств наблюдается интерес не только к чаю. За 2025 год вырос спрос на панты северного оленя и марала, особенно в азиатском регионе. А к концу 2026 года ожидается начало экспорта в Китай.

«В случае положительной динамики в ближайшее время отечественные предприятия смогут осуществлять поставки продукции мараловодства в Китай. Это придаст дополнительный импульс развитию отрасли», — заявил ТАСС председатель правительства Республики Алтай Александр Прокопьев.

Экспорт кедровых орехов тоже вырос почти в 2 раза по сравнению с 2024-м — такие данные опубликовал Россельхознадзор.

Поставки мороженого тоже показывают положительную динамику. По данным федерального центра «Агроэкспорт», в 2025 году по сравнению с 2024-м за границу было экспортировано на 31% больше продукции.

Согласно статистике федерального центра «Агроэкспорт», Россия экспортировала дикоросы за первое полугодие 2025 года в объеме более 15 тыс. тонн. Это на 30% больше, чем в 2024 году.

Малые партии, высокая ценность: потенциал российских нишевых товаров

Рост интереса к российской продукции за рубежом во многом связан с ее уникальностью и особенностями происхождения. Эксперты отмечают, что спрос растет не только на отдельные категории товаров, но и в целом на продукцию, которая отличается своей аутентичностью, качеством и связью с конкретными регионами России. О причинах этой тенденции RTVI рассказал эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

Россия обладает значительным экспортным потенциалом в сегменте уникальных товаров, считает эксперт. По его словам, российская экономика исторически сильнее развита не в массовом производстве, а в выпуске продукции небольшими партиями, которая отличается редкостью и особенностями происхождения.

Собеседник RTVI отметил, что спрос за рубежом есть на такие товары, как «зеленая гречка, продукция из регионов тундры и тайги, редкие виды мяса и рыбы». Их преимущество заключается в уникальности: такие товары сложно заменить, что позволяет продавать их с высокой маржинальностью.

«Это уникальные товары, это обусловливает небольшие партии, <…> но при этом можно продавать с очень большой маржой», — подчеркнул Андрей Бархота.

При этом эксперт добавил, что для развития этого направления важны не только производство и поставки, но и продвижение российской продукции за рубежом.

«Очень важно развитие этого экспортного потенциала, поддержание имиджа уникальных редких товаров», — заявил собеседник RTVI.

По его словам, экспортный потенциал остается высоким, однако внешние ограничения и сложности с выходом на отдельные рынки сдерживают его развитие.

Чайный рынок

Чем обусловлен такой спрос за рубежом на чай из России и сохранится ли эта тенденция в дальнейшем, объяснил RTVI гендиректор ассоциации производителей чая и кофе «РОСЧАЙКОФЕ» Рамаз Чантурия.

Россия является одним из крупнейших мировых рынков потребления чая, отметил эксперт. Так как выращиваемый в Краснодарском крае чай покрывает лишь 0,2% от потребности россиян в этом напитке, основная часть продукции поступает к нам из ведущих стран-производителей, таких как Индия, Шри-Ланка, Кения и Китай.

При этом, как отметил собеседник RTVI, Россия выступает не только как крупный рынок сбыта, но и как важный промышленный хаб для международной чайной индустрии.

По его словам, около 95% чая импортируется в Россию в нефасованном виде, после чего уже на российских предприятиях осуществляются операции по очистке, сортировке, контролю качества чайного сырья, создаются купажи с различными вкусами и ароматами, и, в итоге, расфасовывается в многообразные розничные упаковки. Таким образом, значительная часть готовой продукции для внутреннего рынка формируется уже внутри России.

Высокая культура потребления чая в России формирует требования к качеству продукции, поэтому компании, работающие на внутреннем рынке, ориентируются на выпуск чая, соответствующего ожиданиям российских потребителей, добавил он.

«Российский потребитель хорошо разбирается в чае и любит вкусный напиток, не прочь экспериментировать с разными ароматами. Соответственно, то, что делается для российского рынка, это достаточно высокий уровень разнообразия на фоне высокого качества продукции», — отметил Рамаз Чантурия.

Он также подчеркнул конкурентное преимущество российского экспорта: в отличие от стран, которые поставляют на мировой рынок чай только собственного происхождения, Россия предлагает продукцию из сырья разных стран, сохраняя привлекательную цену.

Более того, по словам эксперта, благодаря масштабам фасовочного производства российский чай отличается более выгодной ценой при сохранении высокого качества.

Что касается прогнозов, то Россия планирует наращивать объем экспорта чая. Однако есть ряд факторов, которые могут сдерживать объем поставок.

Одной из таких причин эксперт назвал крепкий рубль. Он снижает конкурентоспособность российской продукции на зарубежных рынках.

Еще одной задачей Рамаз Чантурия назвал решение логистических сложностей. По его словам, именно валютный курс и транспортные ограничения будут во многом определять возможности для увеличения экспорта в текущем году.

Несмотря на сложности, ожидается, что в 2026 году этот показатель будет не ниже прошлогоднего уровня.

Мороженое на мировом рынке

Как обстоят дела на рынке мороженого, почему отечественная продукция популярна за рубежом и что ожидать дальше на рынке «освежающего десерта», рассказала RTVI председатель совета — директор Молочного союза России Людмила Маницкая.

«Российское мороженое покупают не потому, что оно российское, а потому, что оно качественное и вкусное. На мировом рынке происхождение товара важно, но только после его потребительских свойств», — заявила собеседница RTVI.

Рост экспортной выручки в 2025 году связан не только с поставками, но и с переходом на более прибыльную продукцию, улучшением ассортимента, упаковки и логистики, добавила эксперт. При этом производство мороженого в 2025 году снизилось на 7,5%, а за первый квартал 2026 года — еще примерно на 9%. Что касается экспорта в натуральном выражении, то в 2025 году он уменьшился почти на 2,5% по сравнению с предыдущим годом.

«Это означает, что положительная динамика в денежном выражении во многом связана с изменением цен и структуры поставок, а не с ростом физических объемов», — объяснила Людмила Маницкая.

Китай остается перспективным рынком, но пока экспорт туда снижается: в 2025 году поставки сократились на 15%, а в первом квартале 2026-го — с $1,3 млн годом ранее до $48 тыс. Это показывает, что на этом рынке необходимы местные партнеры, адаптация и продвижение.

«Поэтому ожидать ежегодного двузначного роста экспорта я бы не стала. Экспорт — это марафон, а не соревнование по поеданию мороженого на скорость. Потенциал у отрасли есть, особенно на рынках Центральной Азии и Ближнего Востока, но дальнейший рост будет зависеть не столько от объемов производства, сколько от способности производителей выпускать продукт, который соответствует требованиям конкретного рынка и готов выдерживать конкуренцию с мировыми брендами», — заключила Людмила Маницкая.