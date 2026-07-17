За несколько лет до исчезновения в тайге Сергей Усольцев 75 раз пересекал границу России на самолетах. Об этом пишет «АиФ».

По данным издания, трижды Усольцев летал в Турцию и Вьетнам с сотрудницей прокуратуры одного из ЗАТО Красноярского края и ее дочерью. Еще четыре перелета в Узбекистан и Таиланд он совершил вместе с женой Ириной.

Вьетнам и Таиланд мужчина трижды посещал с судьей Красноярского краевого суда. Столько же раз он летал в эти страны с доцентом Сибирского федерального университета и физиотерапевтом Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН». «АиФ» предположил, что эти поездки могли быть связаны с участием в научно-прикладных конференциях.

Кроме того, Усольцев семь раз летал в Турцию с бизнесменом из Бухары и шесть раз — с гражданином Монголии. В 2022 году он 25 раз летал из Красноярска в Москву, откуда несколько раз отправлялся в Санкт-Петербург. В столице мужчина останавливался в одном и том же номере апарт-отеля. По данным издания, жены с ним в этих поездках не было.

Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года в районе Кутурчинского Белогорья в Красноярском крае. С 9 по 12 июля 2026 года там организовали дополнительные точечные поиски.

Ранее в ГСУ СК по Красноярскому краю опровергли сообщения об активности телефона Сергея Усольцева. «Телефон Сергея Усольцева недоступен. Местонахождение телефона не установлено. Информация о том, что телефон активен, не соответствует действительности», — заявили в ведомстве 7 июля.

Во время предыдущих поисков с 4 по 9 июня обнаружили обломок палки для скандинавской ходьбы, однако экспертиза не выявила на нем следов ДНК Усольцевых. Сын Ирины Усольцевой сообщил ТАСС, что пока не планирует обращаться в суд с заявлением о признании матери, отчима и своей сестры умершими.