Вдова бессменного ведущего КВН Александра Маслякова и многолетний режиссер программы Светлана Маслякова умерла в возрасте 78 лет. Об этом сообщила пресс-служба Международного союза КВН в своей официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

«Ушла из жизни режиссер, чье имя стало символом КВН. Она была верной соратницей Александра Маслякова и всегда подавала пример начинающим КВНщикам. Мы будем помнить ее всегда», — говорится в сообщении.

Светлана Маслякова (в девичестве Семенова) родилась 11 октября 1947 года в Москве. После школы она пришла работать в Молодежную редакцию Центрального телевидения, начав с должности помощника режиссера, параллельно получая юридическое образование во Всесоюзном юридическом институте.

В 1960-е годы Светлана работала над проектом «Клуб веселых и находчивых», формат которого оказался новинкой для советского телевидения и быстро приобрел популярность, и вскоре была назначена режиссером передачи. Профессиональное образование она продолжила на Высших курсах творческих работников при Центральном телевидении СССР.

С будущим мужем Светлана познакомилась на телевидении: они работали вместе, затем поженились. Масляков позже признавался в интервью, что при первой встрече счел ее «наглой», но вскоре разглядел покладистый характер. Сама Светлана говорила, что влюбилась в Александра почти с первого взгляда, но первые пять лет они оставались друзьями.

В 1980 году у пары родился сын Александр. Он продолжил семейную традицию: в 1999 году дебютировал на телевидении как ведущий «Планеты КВН», затем стал вести Премьер-лигу КВН.

Значительную часть карьеры Маслякова провела за кадром. В 1986 году, когда вопрос о закрытии КВН стоял особенно остро, Светлана убедила руководство канала сохранить проект в эфире. До 1993 года она занимала пост режиссера главной редакции пропаганды Центрального телевидения, после чего перешла в творческое объединение АМИК, где продолжала работать над КВН.

Супруга Маслякова-младшего Ангелина Мармеладова — выпускница МГИМО и кандидат экономических наук. В 2006 году у них родилась дочь Таисия. В 2017 году девочка ведущей Детского КВН.

Александр Масляковой покинул пост ведущего Высшей лиги КВН в феврале 2022 года и умер 8 сентября 2024 года от рака легких в центре паллиативной помощи, ему было 82 года.

Бывшие участники Клуба нередко называли супругов Масляковых «диктаторами» из-за строгого отбора шуток для программы. По словам игроков, в КВН также существовало негласное правило не шутить про семью Масляковых.

Бывший капитан самарской команды «СОК» Дмитрий Колчин в интервью «Собеседнику» вспоминал, что Маслякова была для участников строгим редактором.

«Она как будто знала, что будет через пять лет, и резала шутки не потому, что они плохие, а потому что они не ко времени. Это было невероятное чутье», — рассказывал Колчин.

Актер и участник команды КВН «Триод и Диод» Андрей Скороход в интервью «Московскому комсомольцу» рассказывал, что Маслякова могла резко высказываться по поводу неудачных шуток, но при этом оставалась внимательной к командам.

«Она могла прикрикнуть: “Вы что, обалдели? Это же не смешно, это пóшло”. А потом через пять минут уже спрашивала, поел ли кто-то перед эфиром», — вспоминал он.

Бывший капитан команды «Парни из Баку» Ильхам Гасымов отмечал, что в КВН избегали шуток про Масляковых, несмотря на отсутствие прямого запрета на это.