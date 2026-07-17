Продажа туров в Россию и продвижение страны как туристического направления запрещены для граждан ЕС, заявил РИА Новости португальский юрист и аналитик Алешандри Геррейру. Однако, как рассказал RTVI директор Института нового общества Василий Колташов, дело не только в санкциях — на турпоток из Европы повлияли несколько других факторов.

Запрет de jure

«Всем туроператорам и всем сайтам, связанным с турагентствами, запрещено не только предлагать коммерческие услуги, но и продвигать Россию как туристическое направление среди граждан в Европейском союзе», — рассказал Геррейру.

Запрет был введен осенью 2025 года в рамках 19-го пакета санкций ЕС, куда вошли ограничения на услуги, связанные с туристической деятельностью в России.

Что на самом деле мешает европейцам приехать

По словам Колташова, сокращение числа туристов из ЕС связано прежде всего не с самим запретом, а с рядом других причин.

Первая — дороговизна и неудобство логистики.

«Перелет через Турцию стоит очень дорого. Для обычного, среднего туриста поездка в Россию оказывается не столь уж удобной», — объяснил эксперт.

Вторая — информационное поле в самом Евросоюзе: большинство европейцев сталкиваются преимущественно с критическими материалами о России, что формирует их восприятие страны.

«То, что большая часть этой информации — это ложь или искаженная правда, людям понять непросто. Поэтому они уже по этой причине не могут воспринимать Россию как страну легкую, удобную для посещения. Несмотря на то, что есть много блогеров, которые рассказывают о том, как в России замечательно, сколько много интересных мест и возможностей для отдыха», — отметил Колташов.

Третья причина — смена предпочтений: многие туристы выбирают пляжный отдых, а необходимая инфраструктура для этого есть и внутри ЕС. При этом интерес к России сохраняется там, где транспортная доступность удобнее, — прежде всего к Калининградской области и Санкт-Петербургу.

Отдельно эксперт указал на закрытие Финляндией границы с Россией, которое перекрыло прежде значительный поток туристов из Скандинавии и Финляндии в Ленинградскую область.

«Финляндия специально закрыла границу с Россией для того, чтобы скандинавские туристы не могли даже до установления некоего официального запрета на туристические поездки в нашу страну попадать в Ленинградскую область», — сказал Колташов.

Турпоток мельчает и внутри ЕС

По мнению Колташова, ограничения на поездки в Россию оставляют туристические деньги внутри самого Евросоюза — по сути, это протекционистская мера. Но выигрыша для ЕС в этом нет: разрыв экономических связей с Россией снизил уровень жизни в некоторых странах блока, а это напрямую бьет по туристической активности внутри самого Союза.

«Это падение уровня жизни оборачивается пустыми аэропортами, резким падением внутри Европейского Союза перемещений туристов, потому что люди экономят. И сокращением внутренней туристической активности в ЕС», — объяснил эксперт.

Ограничение прямого авиасообщения с Россией — еще один фактор, усложняющий поездки, добавил Колташов. Поэтому запрет на продажу туров в Россию он назвал скорее «символическим актом», завершившим уже состоявшееся сокращение туристических возможностей.

Куда ехать — решает не турист

«Если говорить об обычном европейском туристе, то за него уже давно принято решение, где ему можно отдыхать и где ему нельзя отдыхать», — заявил Колташов.

Западные СМИ формируют у аудитории негативный образ России, отметил он, — и это создает не только практические, но и психологические барьеры для поездок.

По наблюдению эксперта, для туристов из Южной Европы — Италии, Греции, Испании, Франции — решающими чаще оказываются экономические ограничения, тогда как в Центральной Европе, особенно в Германии и странах Скандинавии, сильнее влияет пропаганда: часть жителей этих стран, по словам Колташова, доверяет подобным сообщениям, включая материалы крупных таблоидов, без дополнительной проверки.