В воскресенье, 8 сентября, в возрасте 82 лет умер телеведущий Александр Масляков. Почти всю свою жизнь он посвятил «Клубу веселых и находчивых», оставаясь его бессменным ведущим с 1964 по 2022 годы. По данным телеграм-каналов Mash и Shot, у Маслякова была неоперабельная опухоль легких. Как строилась карьера знаменитого телеведущего и чем он запомнился зрителям — в материале RTVI.

От инженера транспорта до руководителя КВН

Александр Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске (сейчас — Екатеринбург). Семья успела пожить в Челябинске, Баку и Кутаиси, а после переехала в Москву. Масляков поступил на энергетический факультет Московского института инженеров транспорта (МИИТ), но по профессии проработал всего шесть дней.

Еще на четвертом курсе он начал пробовать себя на телевидении — устроился в главную редакцию программ для молодежи. В интервью E1.RU Масляков рассказывал, что главный капитан команды МИИТ Павел Кантор предложил ему «быть одним из пяти».

«[Кантор] объяснил, что работники молодежной редакции ЦТ [Центрального телевидения] собираются снять веселую передачу, а ведущими должны быть пять студентов того института, что победил в последней игре КВН. То есть нашего. «Одним из пяти будешь ты»», — сказал Кантор и Масляков согласился.

КВН появился в 1961 году, однако постоянного ведущего у передачи не было. В 1963 году эту позицию занял один из основателей клуба Альберт Аксельрод, в том же году к нему присоединилась Светлана Жильцова. Вместе они проработали год, после чего основатели КВН — Альбер Аксельрод, Сергей Муратов и Михаил Яковлев — покинули клуб. После этого главным кандидатом на роль Аксельрода был Кантор, однако он отказался и порекомендовал Маслякова. В итоге тандем ведущих Александр Масляков и Светлана Жильцова проработал до закрытия телепередачи в 1972 году.

Масляков рассказывал, что КВН закрыли из-за того, что стране были не нужны студенческие шутки.

«В стране благодать уже наступила, в стране все хорошо, все замечательно. Кому эти студенческие шутки [нужны]? И Сергей Георгиевич Лапин [занимавший тогда должность председателя Гостелерадио СССР] с ведома высших эту передачу закрыл. Вот главная причина», — говорил он в интервью ЦТ.

На экраны передача вернулась в 1986 году, тогда же Масляков занял должность художественного руководителя КВН. В марте 1990 года Масляков вместе со своей женой Светланой основал творческое объединение «АМиК» (Александр Масляков и компания), которое занялось производством «Клуба веселых и находчивых». АМиК владеет брендом КВН, авторскими правами на шутки участников тв-версии, а также организует гастроли и выступления для команд.

«Коммерсантъ» писал, что по состоянию на 2019 год 51% акций ТТО АМиК принадлежал Александру Маслякову, еще 49% — его супруге Светлане Масляковой. С февраля того же года их сын Александр Масляков-младший стал владельцем 50% АМиК, доли родителей снизились до 25,5% (у отца) и 24,5% (у матери). В феврале 2024 года Масляков-младший стал единственным владельцем АМиК.

«Что? Где? Когда?»

Помимо КВН, Масляков был ведущим программ «Алло, мы ищем таланты!», «Веселые ребята», «12 этаж», «Песня года», «Александр-шоу», «Минута славы» и др. Он стал и первым ведущим «Что? Где? Когда?».

Передача появилась в 1976 году. Первый выпуск прошел без ведущего, а второй провел Масляков. Затем пост ведущего и руководителя занял Владимир Ворошилов. С 2001 года «Что? Где? Когда?» ведет Борис Крюк, а в 2021 году игру провел его сын — Михаил Крюк.

Доверенное лицо Путина

В 2018 и 2024 годах Масляков был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. В 2021 году российский лидер поздравил Маслякова с 80-летием, отметив его профессионализм и огромный запас творческой энергии.

«И коллеги, и зрители, и дружная команда кавээнщиков по праву считают вас опытным профессионалом, наделенным огромным запасом творческой, созидательной энергии. Эти качества помогают вам на протяжении многих лет стоять у штурвала и задавать вектор движения такому масштабному проекту, как «Клуб веселых и находчивых», объединившему талантливых, увлеченных молодых людей по всему миру», — отмечал Путин.

В октябре того же года телеведущий стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Награду ему вручили за «значительный вклад в развитие СМИ и многолетнюю плодотворную работу».

Коронавирус и опухоль легких

В феврале 2022 года Масляков повторно заразился коронавирусом. Он говорил, что на посту ведущего КВН его временно заменят «не чужие игре люди». Масляков-младший пояснил, что передачи проведут Дмитрий Нагиев, Дмитрий Хрусталев, Иван Ургант и актер Андрей Бурковский.

Сам Масляков-старший провел свою последнюю игру КВН в 2022 году. В апреле 2024 года телеграм-канал Mash писал, что Масляков отходит от работы в КВН из-за неоперабельной опухоли в легких, которую у него нашли в 2022 году после перенесенного ковида.

О том, что у Маслякова была опухоль легких, пишет и Shot. По данным телеграм-канала, последние полгода ведущий был в плохом состоянии, а восемь месяцев назад врачи якобы сказали, что лечение не поможет. Ситуацию осложнили последствия ковида, которым телеведущий переболел дважды.

Последнее время Масляков передвигался на гольф-каре с охраной, утверждает Shot. Официально причины смерти ведущего озвучены не были.

«Ушла эпоха»

Коллеги Маслякова охарактеризовали его как «источника многих талантов России в области юмора и сатиры».

«Очень печально, но у всех свое время. Когда уходят таланты, всегда только грусть. Мэтр организации и смеха. <…> Всегда с Масляковым связывал настоящий не площадный стиль юмора, а сколько людей должны быть ему благодарны за свой звездный старт и не сосчитать. Спи спокойно, Великий. Аплодисменты!» — заявил депутат Госдумы Николай Валуев.

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст отметил, что Масляков творил историю телевидения и без него телевидение в целом трудно представить. Актер Дмитрий Нагиев добавил, что вместе с легендарным ведущим «ушла эпоха».

«Говорим, что ушла эпоха, все-таки беря немного в кавычки эти слова. С уходом Маслякова, пожалуй, впервые кавычки раскрываются. Действительно, ушла эпоха. Это человек, который 60 лет, не шесть, не год, 60 лет рулил, радовал, дарил переживания и положительные эмоции целой державе», — поделился Нагиев.

Член жюри КВН Юлий Гусман заявил, что Масляков «ушел непобежденным, потому что никто лучше него эту работу не делал».