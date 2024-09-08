На 83-м году жизни умер телеведущий Александр Масляков, сообщила пресс-служба КВН. Причина смерти не уточняется.

«Он был и останется навсегда легендойдля всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу «КВН», став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами», — говорится в сообщении.

Телеграм-канал Shot уточнил, что Масляков был «в плохом состоянии» последние полгода. Он якобы тяжело разговаривал и с трудом дышал.

Причиной смерти ведущего стал рак легких, утверждает Shot. По данным канала, у Маслякова была неоперабельная опухоль — восемь месяцев назад врачи сказали, что лечение уже не поможет. Ситуацию осложнили последствия ковида, которым телеведущий переболел дважды, пишет Shot. Последнее время он передвигался на гольф-каре с охраной.

Александр Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске (сейчас — Екатеринбург). Окончил Московский институт инженеров транспорта и Высшие курсы работников телевидения. Работу на телевидении Масляков начал в 1964 году — будучи студентом четвертого курса устроился в главную редакцию программ для молодежи.

За время работы на телевидении Масляков был ведущим множества программ, в числе которых «Алло, мы ищем таланты!», «Веселые ребята», «12 этаж», «Песня года», «Александр-шоу» и др. Также он был первым ведущим передачи «Что? Где? Когда?».

Постоянным ведущим КВН Масляков стал в 1965 году. В марте 1990 года Масляков совместно со своей женой Светланой основал «Творческое телевизионное объединение АМиК», которое владеет брендом «Клуба веселых и находчивых».

Последнюю игру КВН Масляков провел в 2022 году. В апреле 2024 года телеграм-канал Mash писал, что Масляков отходит от работы в КВН из-за неоперабельной опухоли в легких, которую у него нашли в 2022 году после перенесенного ковида.