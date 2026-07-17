Импорт черешни в Россию будет временно ограничен с 18 июля для пяти турецких компаний по решению Россельхознадзора. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В тексте официального сообщения уточняется, что решение было принято из-за систематического выявления в косточковой продукции из Турции объектов, считающихся карантинными в странах Евразийского экономического союза.

По информации «Коммерсанта», речь идет о следующих предприятиях:

FBA Plastik Otomotiv Gida ve Petrol Urunleri,

Akas Tarim Urunleri,

Situr Sitare Turizm Ticaret,

Troy Meyve Sebze Ticareti ve Pazarlama,

Faruk Sat-Alfasat Tarim Urunleri.

Издание пишет, что в черешне этих компаний были выявлены бурая монилиозная гниль, средиземноморская плодовая муха, западный цветочный трипс, восточная и вишневая плодожорки. Несмотря на то что эти заболевания и вредители не угрожают жизни людей, они могут быть опасны для других растений.

Отмечается, что ограничения были введены во время визита главы МИД Турции Хакана Фидана на Украину. В ходе пресс-конференции в Киеве 16 июля руководитель турецкого внешнеполитического ведомства подтвердил готовность своей страны взять ответственность за военно-морскую часть гарантий безопасности для Киева.

Незадолго до этого Украина и Турция ратифицировали соглашение о свободной торговле, в рамках которого отменяются пошлины на поставку украинских товаров.

Руководитель «Ягодной академии» Ирина Козий в разговоре с «Ъ» отметила, что общее количество турецких экспортеров фруктов и ягод составляет несколько десятков компаний, между которыми будут распределены выбывшие объемы поставок.

Ранее сообщалось, что товарооборот между Арменией и Россией с января по май сократился на 21,5%. В течение года Россельхознадзор последовательно вводил ограничения на поставку армянских цветов, томатов, огурцов, зелени, клубники, вишни, винограда, яблок, груш, баклажанов, картофеля, сухофруктов, коньяка, вина и рыбной продукции.

Запрету на поставки продукции из Армении предшествовало одобрение парламентом республики законопроекта о начале присоединения к Евросоюзу. В Россельхознадзоре пояснили, что принятые меры связаны исключительно с качеством поставляемых товаров.