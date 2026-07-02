Турция может предложить место для переговоров по Украине, но не сыграть главную роль в урегулировании конфликта — эту задачу придется решать Европе. Такое мнение в беседе с RTVI высказал турецкий политолог Керим Хас. Он добавил, что Анкара, судя по всему, продолжит поддерживать Киев.

«Турция не может играть роль в разрешении украинского кризиса. Она в большей степени стимулирует переговоры, предоставляя площадку для контактов между Россией и Украиной, а также между США и Россией. Но это не значит, что Турция может играть ключевую роль в урегулировании этого кризиса, потому что это больше проблема между Россией и Европой», — заявил Хас.

По его словам, именно европейским странам необходимо выстраивать прямой диалог с Москвой, поскольку Вашингтон и Анкара поддерживают контакты с российской стороной, а Европа — нет.

«США разговаривают с Путиным, Турция тоже поддерживает контакты, а европейские страны — нет. Поэтому процесс в основном тормозится, на мой взгляд, из-за позиции европейских стран. <…> В любом случае эту ситуацию можно решить через диалог. Но, к сожалению, пока со стороны Европы нет такой инициативы», — отметил политолог.

Говоря о перспективах усиления роли Анкары в НАТО на фоне разногласий между европейскими членами альянса и США, эксперт обратил внимание, что республика с самого начала конфликта поддерживает украинскую сторону — политически и в сфере военных технологий. «В 2018 году Турция начала поставки беспилотников Украине, когда даже европейские страны поставляли [Киеву] военное оборудование в маленьких объемах», — добавил Хас. По его мнению, этот курс продолжится.

На линии боевых действий, считает политолог, в ближайшее время возможна дальнейшая эскалация.

«Думаю, эскалация по военным действиям на Украине усилится — и со стороны Киева, и со стороны Москвы. [Так как] пока не просматривается какого-то решения и кардинального изменения на поле боя, то и никакого мира не предвидится, думаю», — заключил собеседник RTVI.

На этом фоне, как отметил Хас, в последнее время отношения президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана «немножко охладились»: по его словам, лидеры стали реже созваниваться и последние месяцы не проводили личных встреч.

Ранее Bloomberg писало, что на фоне ухудшения отношений Европы с США Турция рассчитывает продемонстрировать свою значимость для НАТО на саммите альянса в Анкаре 7—8 июля. По данным агентства, Анкара также стремится занять место в вакууме, возникшем между Европой и Соединенными Штатами, и заключить новые оборонные соглашения.