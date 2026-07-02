Если роль Турции в НАТО возрастет на фоне разногласий между США и европейскими союзниками, это может привести к сближению позиций Анкары и стран Запада по Украине и осложнить отношения с Россией. Об этом в беседе с RTVI заявил турецкий политолог Керим Хас.

Ранее Bloomberg сообщило, что позиции Турции в НАТО могут усилиться на фоне охлаждения отношений между США и европейскими союзниками: на предстоящем саммите альянса, который пройдет в Анкаре 7—8 июля, президент Реджеп Тайип Эрдоган намерен продемонстрировать, насколько важна его страна для блока. По словам собеседников агентства, образ сильного политика, пользующегося уважением президента США Дональда Трампа, делает турецкого лидера тем, кто способен удержать саммит в нужном русле.

Важность республики для НАТО растет и в оборонной сфере: в прошлом году около 56% продаж турецких вооружений пришлось на США, Европу и других западных союзников. На этом фоне Турция, как отмечает Bloomberg, стремится занять нишу, возникшую из-за трений между Вашингтоном и Европой. По данным агентства, 24 июня на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте Трамп заявил, что согласился поехать на саммит исключительно из уважения к Эрдогану, которого назвал «очень хорошим другом».

Хас в беседе с RTVI напомнил, что у Эрдогана сложился хороший контакт с Трампом и турецкий лидер учитывает этот фактор во внешней политике — в Сирии, на Южном Кавказе и в отношении Украины. На этом фоне, считает Хас, Анкара получает дополнительные возможности для маневра между США, Европой и Россией, однако ее внешнеполитический курс все заметнее сближается с западной линией по вопросу российско-украинского конфликта.

Что касается диалога с Россией, то здесь, как отметил эксперт, в последнее время контакты между Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным «немножко охладились».

По его словам, если раньше лидеры двух стран часто встречались и созванивались, то за последние месяцы у них было лишь два телефонных разговора.

«Насколько я помню, в последний раз Эрдоган позвонил Путину в апреле этого года, а до этого — в декабре. Получается, в течение семи-восьми месяцев они два раза просто поговорили. Это показывает, насколько их отношения охладились. В Сирии много чего произошло в январе, потом в Иране. А сейчас идет речь об эскалации на Украине, и это очень горячая тема», — сказал Хас.

Собеседник RTVI также обратил внимание, что последняя личная встреча Путина и Эрдогана прошла в Ашхабаде в прошлом году, после чего личных контактов между лидерами не было. «На мой взгляд, Эрдоган показывает Путину, что он на стороне Запада в этом контексте», — добавил Хас.

В качестве примера охлаждения контактов между Москвой и Анкарой Хас привел недавний визит главы турецкого МИД Хакана Фидана в Россию.

«Несмотря на то, что Путин и Фидан в одно и то же время находились в Москве, Путин, насколько я понимаю, не хотел с ним встречаться, поехал на саммит в Казань. И Фидану пришлось туда лететь для того, чтобы встретиться с Путиным. Это, на мой взгляд, показывает, что российская сторона в какой-то степени недовольна сближением позиции Турции с Западом по украинскому направлению», — добавил эксперт.

Политолог напомнил, что Эрдоган уже пригласил президента Украины Владимира Зеленского на июльский саммит НАТО в Анкаре, где, по его словам, также будет обсуждаться поддержка Киева.