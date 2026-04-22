Украина попросила Турцию организовать саммит между украинским президентом Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, его слова приводит Bloomberg.

«Мы обратились к турецкой стороне напрямую. Но, если такую встречу организует какая-нибудь другая столица — помимо Москвы и Беларуси — мы примем в ней участие», — заявил он журналистам в Киеве.

По словам Сибиги, Киев хочет провести встречу сейчас, «чтобы придать новый импульс дипломатическому процессу между Зеленским и Путиным».

В мае 2025 года в Стамбуле состоялись первые за более чем три года прямые переговоры между Россией и Украиной. Всего стороны провели три раунда консультаций. После этого переговоры проводились в Абу-Даби и Женеве.

В октябре 2025 года администрация президента Турции заявила о готовности организовать в стране саммит президентов России и США. Турецкие СМИ также называли стамбульский международный аэропорт имени Ататюрка в качестве места возможного проведения трехстороннего саммита лидеров США, России и Украины.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в конце февраля говорил, что перспектива встречи президента Путина и Зеленского остается под вопросом, пока Киев сохраняет нынешние переговорные позиции.

Переговорный процесс по урегулированию российско-украинского конфликта замедлился после того, как администрация США сосредоточилась на войне с Ираном. Как отмечает Bloomberg, видимого прогресса в переговорах не наблюдается, несмотря на заявление руководителя офиса президента Украины Кирилла Буданова о скором завершении боевых действий.

В последний раз Россия, Украина и США проводили трехсторонние переговоры в феврале в Женеве. Глава российской переговорной делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский оценил эти встречи как «тяжелые, но деловые». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стороны обсуждали мониторинг прекращения огня с участием США и «почти обо всем договорились» по этому вопросу, однако в политической части переговоров, к которой Киев относит территориальный вопрос и санкции, заметного прогресса достичь не удалось.