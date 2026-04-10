Бывший глава военной разведки Украины, а ныне руководитель офиса президента (ОП) Кирилл Буданов заявил о прогрессе в переговорах с Россией и выразил надежду, что урегулирование конфликта «не займет много времени». В интервью Bloomberg он отметил, что обе стороны понимают необходимость завершения боевых действий, и российская сторона также заинтересована в этом.

«Они понимают, что война должна закончиться. Именно поэтому они ведут переговоры», — сказал Буданов.

Он признал, что пока стороны придерживаются «максималистских» позиций, но выразил уверенность в их сближении в поисках компромисса. В то ж время Буданов отказался обсуждать возможные территориальные уступки, назвав окончательное решение по этому вопросу еще не принятым.

«Но в принципе, теперь все четко понимают границы допустимого. Это огромный прогресс», — считает глава офиса украинского президента.

Буданов, возглавлявший военную разведку Украины с 2020 года по январь 2026-го, а затем назначенный президентом Владимиром Зеленским главой своей администрации, входит в состав переговорной группы Украины на трехсторонних встречах с США и Россией. Он также участвует в организации обмена пленными.

Реакция рынков на оптимистичные заявления Киева не заставила себя ждать, отмечает Bloomberg. Долларовые облигации Украины показали самый значительный рост среди развивающихся рынков, а евро достиг дневного максимума в 1,1711 доллара.

Оптимизм Буданова в Москве не разделяют, отмечает Bloomberg. Два источника агентства, близких к Кремлю, сообщили, что реального прогресса в переговорах практически нет. Они указали, что обсуждение гарантий безопасности для Киева зашло в тупик, а лидеры США и Европы не пришли к единому мнению о том, как должны закончиться боевые действия. Единственным ощутимым результатом, по словам собеседников, стало то, что стороны обозначили неприемлемые для друг друга позиции.

Ключевым достижением мирных переговоров Буданов назвал участие администрации президента США Дональда Трампа в качестве посредника. По его словам, Украина ожидает визита главных переговорщиков от Белого дома — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера — в Киев, возможно, уже на следующей неделе. Это станет их первым визитом в страну с начала боевых действий. В Белом доме пока не назначили дату, сообщил агентству американский чиновник на условиях анонимности.

На вопрос журналиста Bloomberg о том, что произойдет, если переговоры провалятся, Буданов ответил: «Думаете, есть какая-то волшебная палочка? Есть только два варианта — война или мир».

Глава МИД России Сергей Лавров 9 апреля заявил, что контакты с США по урегулированию конфликта на Украине продолжаются «неформально, конфиденциально».

10 апреля Reuters со ссылкой на источники сообщило, что спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев проводит в США встречи с представителями администрации Трампа, и главной темой остается возможное мирное соглашение. Собеседники агентства также указали, что визит проходит за пару дней до истечения срока послаблений американских санкций в отношении российской нефти.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Дмитриев не ведет переговоров по украинскому урегулированию. Спецпредставитель главы государства возглавляет группу по экономическим вопросам и продолжает работу в рамках нее, указали в Кремле.

Тем временем Москва и Киев заявили о готовности соблюдать условия пасхального перемирия. Президент России Владимир Путин приказал прекратить боевые действия с 16:00 11 апреля до 12 апреля, после чего Зеленский заявил, что украинские силы будут действовать зеркально.