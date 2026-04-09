Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Об этом сообщил Кремль.

«Решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации в связи с приближающимся православным праздником Пасхи объявляется перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года», — говорится в сообщении.

Путин поручил министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову на этот период остановить боевые действия на всех направлениях. В то же время войскам предписано «быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия».

В Москве исходят из того, что украинская сторона последует примеру, указали в Кремле.

В конце марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к перемирию на Пасху.

Путин уже объявлял пасхальное перемирие в 2025 году, оно действовало с 19 по 21 апреля. Зеленский тогда заявил, что ВСУ будут действовать «зеркально», соблюдая этот режим при условии «тишины» со стороны Москвы. После истечения этого периода Минобороны России сообщило о почти 5 тыс. нарушений украинской стороной.

В этом году Римско-католическая церковь празднует Пасху 5 апреля, православная Пасха приходится на 12 апреля. С 2023 года Православная церковь Украины (ПЦУ) перешла на новоюлианский календарь (ныне полностью совпадающий с григорианским). По нему Рождество празднуется 25 декабря, а не 7 января. В России ПЦУ считается неканонической и «раскольнической», в отличие от Украинской православной церкви (УПЦ), которая подчиняется Московскому патриархату. В сентябре 2025 года на Украине вступил в силу закон, позволяющий запретить УПЦ из-за ее связей с Российской православной церковью. В Раде поясняли, что УПЦ дается девять месяцев, чтобы разорвать эти связи.

Кроме того, в прошлом году Путин объявлял перемирие в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое действовало с 8 по 10 мая. Зеленский отверг предложение поступить так же и вместо этого призвал к полному прекращению огня по меньшей мере на 30 дней.