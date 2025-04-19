Украина будет действовать «зеркально» во время пасхального перемирия и соблюдать его при условии «тишины» со стороны России. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

«Если сейчас Россия внезапно готова действительно присоединиться к формату полной и безусловной тишины, Украина будет действовать зеркально: так, как будет с российской стороны. Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов», — написал он.

Зеленский также предложил продлить перемирие после его истечения, «если полная тишина действительно воцарится». По его мнению, это «покажет истинные намерения России», поскольку 30 часов недостаточно «для настоящих мер укрепления доверия».

«Тридцать дней могут дать миру шанс», — написал Зеленский.

Он добавил, что на некоторых участках фронта якобы продолжаются боевые действия. По словам украинского президента, ВСУ будут «действовать рационально, зеркально отвечая».

«Страна.ua» пишет, что фактическое согласие Зеленского на предложенное Россией пасхальное перемирие может быть попыткой выправить впечатление от первоначального заявления, которое мировые СМИ интерпретировали как однозначный отказ.

«В условиях, когда все говорят о переговорах и прекращении огня, это не самая лучшая позиция для Киева. Поэтому Зеленский и был вынужден «на ходу» корректировать позицию, отдав войскам негласный приказ прекратить огонь», — говорится в публикации.

Издание называет происходящее «началом перехода к полноценному и долгосрочному прекращению огня», допуская, что оно может быть не столько запланированным, сколько спонтанным.

Пасхальное перемирие

Президент России Владимир Путин 19 апреля объявил пасхальное перемирие, оно вступило в силу в 18:00 и будет действовать до полуночи 21 апреля. Минобороны сообщило, что Россия будет соблюдать режим прекращения огня при условии его взаимного соблюдения украинской стороной. При этом Путин призвал военных быть «крайне внимательными и собранными» и «готовыми к немедленному ответу в полном объеме».

Зеленский после этого заявил, что на Украине была объявлена воздушная тревога из-за беспилотников. По его мнению, это «отражает настоящее отношение» России «к Пасхе и жизням людей». После 18:00 издание «Страна.ua» сообщило об отмене воздушных тревог по всей стране.

«Би-би-си» со ссылкой на неназванного украинского офицера сообщила, что подразделения ВСУ после начала перемирия получили приказ прекратить огонь по российским позициям, фиксировать на фото и видео «все доказательства нарушений перемирия и при необходимости открывать ответный огонь». Российские военкоры в свою очередь заявили, что обстрелы и запуски беспилотников со стороны ВСУ после перемирия продолжились.