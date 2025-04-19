Подразделения ВСУ получили приказ прекратить огонь по российским позициям вскоре после того, как президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в зоне боевых действий. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на высокопоставленного украинского военного.

По словам офицера, через несколько минут после вступления перемирия в силу его и другие подразделения получили приказ прекратить огонь, а также фиксировать «фото- и видеодоказательства нарушений перемирия и при необходимости открывать ответный огонь».

Заявление Путина «застало всех врасплох», заявил собеседник «Би-би-си». По его словам, «большинство» солдат ВСУ хотели прекращения огня, но на линии фронта «царит неразбериха относительно того, что оно повлечет за собой».

Российский лидер объявил о пасхальном перемирии на встрече с главой Генштаба ВС ВАлерием Герасимовым в Кремле 19 апреля. Перемирие вступило в силу в 18:00 субботы и продлится до полуночи понедельника, 21 апреля.

Минобороны сообщило, что Россия будет соблюдать режим прекращения огня при условии его взаимного соблюдения украинской стороной. Путин заявил, что российские войска должны быть готовы отразить возможное нарушение перемирия и «любые агрессивные действия» со стороны Киева.

Украинская сторона официально не согласилась на перемирие, но и не отвергла его напрямую. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что незадолго до вступления в силу пасхального перемирия в стране была объявлена воздушная тревога из-за беспилотников. Это, по его словам, показывает «отношение» России «к Пасхе и жизням людей». Американские СМИ расценили его слова как отказ от перемирия.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина будет «смотреть на действия, а не на слова». Российские военкоры сообщили об обстрелах и запусках беспилотников со стороны ВСУ после вступления пасхального перемирия в силу.