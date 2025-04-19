Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в зоне военных действий. Об этом он сообщил на встрече с начальником Генштаба ВС Валерием Герасимовым в Кремле. Перемирие действует с 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля.

«Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18 часов до нуля часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия», — сказал Путин.

Россия исходит из того, что украинская сторона последует ее примеру и прекратит огонь. При этом российские войска должны быть готовы отразить возможное нарушение перемирия и «любые агрессивные действия» со стороны Киева, добавил Путин.

Он отметил, что ВСУ «более ста раз» нарушал мораторий на удары по энергетической инфраструктуре. В связи с этим Путин призвал российских военных быть «крайне внимательными и собранными, быть готовыми к немедленному ответу в полном объеме».

«Наше решение о пасхальном перемирии покажет, насколько искренней является готовность киевского режима и его желание, да и способность соблюдать договоренности, участвовать в процессе мирных переговоров, направленных на устранение первопричин украинского кризиса», — сказал Путин.

Он поздравил с наступающей Пасхой военнослужащих, которые исповедуют христианство и сражаются на стороне России. Также президент поручил Герасимову передать российским бойцам «благодарность за службу Отечеству, за самоотверженность и героизм».

Минобороны отчиталось, что в соответствии с решением Путина всем командующим группировок в зоне военной операции даны указания о прекращении огня и боевых действий в указанный президентом период.

«Режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться российской Объединенной группировкой войск (сил) при условии его взаимного соблюдения киевским режимом», — говорится в сообщении ведомства.

В конце 2024 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал объявить на Украине рождественское перемирие и провести масштабный обмен пленными. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский отверг эту идею. Президент России говорил, что перемирие возможно, но подчеркивал необходимость «долгосрочного прочного» мира, «обеспеченного гарантиями» для России. МИД Украины заявил об отсутствии реалистичных предложений по рождественскому перемирию.

В 2024 году Россия и Украина не объявляли ни рождественское, ни пасхальное перемирие. В РПЦ тогда пояснили, что Церковь не предпринимает попыток к перемирию в силу их бессмысленности и непонимания со стороны Украины.

В 2023 году президент России поручил ввести режим прекращения огня с полудня 6 января до полуночи 7 января. Минобороны тогда заявило, что будет соблюдать режим даже при артиллерийских обстрелах ВСУ.