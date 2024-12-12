Премьер Венгрии Виктор Орбан в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил провести крупный обмен пленными и объявить рождественское перемирие, однако Украина эти предложения отвергла. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Телефонный разговор Путина и Орбана состоялся в среду, 11 декабря, по инициативе венгерской стороны. Песков отметил, что Орбан предложил «осуществить накануне Рождества крупный обмен пленными между Россией и Украиной, а также объявить о рождественском прекращении огня».

«В этот же день Федеральная служба безопасности России передала в посольство Венгрии в Москве наши предложения по обмену пленными. Однако, судя по реакции [президента Украины Владимира] Зеленского в социальных сетях, а также его окружения, украинская сторона отклонила все предложения Орбана», — добавил представитель Кремля.

Москва исходит из того, что консультации по установлению мира будут продолжены, и «полностью поддерживает» усилия Орбана по поиску мирного урегулирования и решения гуманитарных вопросов, отметил Песков.

О том, что Киев не согласился на обмен пленными и рождественское перемирие, сообщил ранее и сам Орбан. «Мы предложили рождественское перемирие и масштабный обмен пленными. Печально, что президент Зеленский сегодня однозначно отверг и исключил это. Мы сделали все, что могли!», — написал он в соцсети X.

Таким образом Орбан ответил на слова Зеленского, который после его разговора Путиным выразил надежду, что венгерский премьер «хотя бы не станет звонить в Москву [свергнутому экс-президенту Сирии Башару] Асаду, чтобы послушать его часовые лекции».

В пресс-службе Кремля отмечали, что Путин и Орбан в ходе беседы обменялись мнениями «по украинской проблематике». Путин изложил оценки развития ситуации и «деструктивной линии киевского режима, который по-прежнему исключает возможность мирного урегулирования конфликта», добавили в Кремле.