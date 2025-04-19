Российские военные корреспонденты сообщили об обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) после вступления в силу пасхального перемирия, которое вступило в силу вечером 19 апреля.

Военкор Юрий Котенок написал в своем телеграм-канале, что, по его информации, украинские военные не отказались от нанесения ударов и ведения огня «ни на одном участке линии боевого соприкосновения».

На Покровском направлении замечены украинские FPV-дроны и зафиксированы артиллерийские обстрелы со стороны ВСУ, сообщил военкор RT Андрей Филатов.

«18.29 FPV противника летят», — написал он в своем телеграм-канале.

Как пишет Филатов, в 18:04 ВСУ начали «работать стволом по нашему району». «18.32 19.04.2025 по нашим позициям стреляет 60-мм миномет <…> Дроны как летели, так и летят», — отметил военкор. Кроме того, Филатов написал, что город Шебекино в Белгородской области «кроют касетами» (кассетными боеприпасами. — Прим. RTVI).

Телеграм-канал «Zаписки Vетерана» сообщил, что ВСУ после вступления в силу пасхального перемирия продолжают наносить удары артиллерией и дронами в Запорожской области и ЛНР.

Телеграм-канал «Молотов „Ахмат“» также утверждает, что Украина не соблюдает перемирие:

«Не успели куранты пробить 18:00 — та сторона начала ствольный обстрел».

В то же время военные ВСУ подтверждают, что с 18:00 российские войска не ведут огонь на нескольких участках Харьковского направления, пишет украинский военкор Андрей Цаплиенко.

Пасхальное перемирие

Пасхальное перемирие объявил в одностороннем порядке президент России Владимир Путин. По словам главы государства, он принял такое решение из гуманитарных соображений.

Срок действия пасхального перемирия — с 18:00 мск 19 апреля до полуночи 21 апреля. Путин приказал на этот период остановить все боевые действия.

Минобороны России сообщило, что Россия будет соблюдать режим прекращения огня при условии его взаимного соблюдения украинской стороной. Путин отметил, что российские войска должны быть «готовыми к немедленному ответу в полном объеме» в случае необходимости отразить возможное нарушение перемирия и «любые агрессивные действия» со стороны ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский незадолго до вступления в силу пасхального перемирия заявил, что в стране была объявлена воздушная тревога из-за беспилотников. Это, по его словам, показывает «отношение» России «к Пасхе и жизням людей». Заявление Зеленского можно расценивать как отказ от пасхального перемирия, пишут The Washington Post и Bloomberg.

Сообщений о том, что украинским войскам дали приказ прекратить огонь не поступало, из чего следует, что Киев не поддержал предложение Москвы, отмечает «Страна.ua».

Украина после объявления Путиным пасхального перемирия будет «смотреть на действия, а не на слова», заявил глава украинского МИДа Андрей Сибига.