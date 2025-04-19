В 18:00 мск 19 апреля вступило в силу пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным. По условиям перемирия, российская сторона останавливает все боевые действия до 00:00 понедельника, 21 апреля.

Условия перемирия

Путин объявил о пасхальном перемирии в зоне СВО днем 19 апреля.

«Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18 часов до нуля часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие», — сказал президент, заявив, что отдал приказ остановить все боевые действия на этот период.

Российским военнослужащим в зоне военной операции были отданы указания о прекращении огня и ведения боевых действий с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля, сообщило Минобороны. В ведомстве уточнили, что режим прекращения огня будет соблюдаться при условии его взаимного соблюдения украинской стороной.

По словам Путина, Москва исходит из того, что Киев последует ее примеру и прекратит огонь. В то же время российские войска должны быть готовы отразить возможное нарушение перемирия и «любые агрессивные действия» со стороны ВСУ, отметил президент, призвав военных быть «крайне внимательными и собранными» и «готовыми к немедленному ответу в полном объеме».

«Наше решение о пасхальном перемирии покажет, насколько искренней является готовность киевского режима и его желание, да и способность соблюдать договоренности, участвовать в процессе мирных переговоров, направленных на устранение первопричин украинского кризиса», — сказал Путин.

В своем заявлении российский президент отметил, что Россия всячески приветствует стремление президента США Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина, стран БРИКС, а также «всех сторонников» к «справедливому мирному урегулированию украинского кризиса».

Это второе объявленное Россией перемирие с начала военной операции. Первое объявлялось в 2023 году по случаю Рождества — с 12:00 мск 6 января до 00:00 7 января. Минобороны тогда заявило, что будет соблюдать режим даже при артиллерийских обстрелах ВСУ. В Кремле тогда заявили, что Россия встретила «циничную реакцию» Киева на предложение прекратить огонь на Рождество.

Реакция Киева

Перемирие объявлено в одностороннем порядке — публичной реакции от украинских властей на предложение российской стороны не поступало.

Президент Украины Владимир Зеленский после заявления Путина сообщил в своем телеграм-канале, что стране была объявлена воздушная тревога из-за беспилотников. Это, по его словам, показывает «отношение» России к Пасхе. В 18:02 издание «Страна.ua» сообщило об отмене воздушных тревог по всей стране.

В то же время Зеленский не дал ответа на предложение России о пасхальном перемирии. Сообщений о том, что украинским войскам дали приказ прекратить огонь не поступало, из чего следует, что Киев объявление не поддержал предложение Москвы, пишет «Страна.ua».