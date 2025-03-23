США все еще надеются достичь соглашения о перемирии между Россией и Украиной к 20 апреля, на которое в этом году выпадает как православная, так и католическая Пасха. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, Белый дом нацелен на указанный срок, но признает, что он может сдвинуться из-за крупных разногласий сторон конфликта. Россия требует прекратить поставки оружия на Украину, но, по данным Bloomberg, Вашингтон пока не согласился ни на какие ограничения.

Источники агентства утверждают, что ни Кремль, ни Белый дом не согласятся на личную встречу между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, пока не будет достигнуто всеобъемлющее мирное соглашение, а это «маловероятно к середине апреля».

«Трамп понимает, что любая сделка должна быть приемлемой для Киева, чтобы добиться успеха, и поэтому не готов уступать слишком многого», — утверждают собеседники Bloomberg, знакомые с позицией Вашингтона.

24 марта в Саудовской Аравии пройдет новая встреча между представителями России и США, посвященная безопасности судоходства в акватории Черного моря. В состав российской делегации войдут сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что одной из тем на переговорах может быть возобновление зерновой сделки. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что в Эр-Рияде планируется провести непрямые переговоры между Россией и Украиной при посредничестве Вашингтона.

Украина рассматривает встречу с представителями США в Саудовской Аравии 24 марта как двустороннюю и техническую, а не политическую, заявил спикер украинского МИД Георгий Тихий. По его словам, на переговорах планируется определить параметры предложений о различных режимах прекращения огня.

Спецпосланник Трампа Стив Уиткоффа назвал конечной целью переговоров 30-дневное перемирие на Украине, в течение которого будет обсуждаться постоянное прекращение огня. По словам Уиткоффа, «мы не так уж далеки от этого».