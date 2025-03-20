В ближайшие дни — возможно, уже в начале следующей недели — в Саудовской Аравии может состояться новый раунд переговоров между представителями России и США по поводу урегулирования украинского конфликта. Об этом на брифинге 20 марта журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, в ходе переговоров, возможно, будет обсуждаться возобновление черноморской инициативы. «У нас был достаточно богатый опыт реализации черноморской инициативы. Мы выполняли тогда все условия, но условия по отношению к нам выполнены так и не были. Поэтому, конечно, это все, что называется, на берегу предстоит в нюансах обговорить», — пояснил представитель Кремля.

Предыдущий раунд российско-американских переговоров по урегулированию конфликта на Украине состоялся в Эр-Рияде 18 февраля. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил впоследствии, что встреча прошла «неплохо». Встреча делегаций США и Украины прошла в Джидде (Саудовская Аравия) 11 марта.

В чем заключалась черноморская зерновая инициатива

В рамках зерновой сделки Россия гарантировала безопасность прохода из одесских портов грузовых судов, экспортирующих украинское зерно и другую сельхозпродукцию. Участниками соглашения стали Россия, Украина, Турция и ООН, документ был подписан 22 июля 2022 года.

Реализация зерновой сделки официально объяснялась необходимостью увеличения поставок продовольствия в нуждающиеся страны, которые были нарушены из-за ведения боевых действий. На Россию и Украину приходится 19% мирового рынка зерна, а по пшенице их доля достигает 27%.

Представители ООН и Турции обязались контролировать, чтобы суда в рамках черноморской зерновой инициативы не использовались для перевозки оружия и боеприпасов. Российская часть требований — меморандум между Россией и ООН — предполагал содействие международной организации в снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений.

В июле 2023 года Россия объявила о прекращении своего участия в зерновой сделке из-за невыполнения поставленных ею условий. Песков тогда призывал внимательно отнестись к рискам безопасности: «Речь идет все-таки о зоне, которая непосредственно приближена к району боевых действий. И без соответствующих гарантий там возникают определенные риски. Поэтому если будет что-то оформляться без России, то эти риски должны учитываться».

Выполнение российских условий зерновой сделки критиковал Владимир Путин, называя ее, среди прочего, «игрой в одни ворота»: «Ничего, хочу это подчеркнуть, вообще ничего не было сделано. Все игра в одни ворота. Ни одного пункта, связанного с тем, что есть интересы Российской Федерации, не исполнено».

В Москве неоднократно обращали внимание, что основная масса экспортируемого в рамках зерновой сделки продовольствия достается развитым странам, в то время как до голодающих стран доходят незначительные объемы. В ООН, в свою очередь, отмечали, что грузы могут быть переработаны и и реэкспортированы.

В сентябре 2022 года «Ведомости» писали, что 57% поставок по зерновой сделке получили страны Запада и НАТО, в то время как на долю Африки пришлось только 17%.