В Эр-Рияде завершились переговоры делегаций России и США. Стороны договорились, что группы переговорщиков от двух стран вступят в контакт по вопросу урегулирования на Украине, заявил в эфире российского Первого канала помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его оценке, российско-американские переговоры прошли «неплохо». Делегации провели «очень серьезный разговор по всем вопросам», добавил он. На вопрос о том, сближаются ли Россия и США, Ушаков ответил, что пока «трудно сказать, что сближаются, но разговор об этом был».

«Мы договорились, что будем учитывать интересы друг друга, но вместе с тем продвигать двусторонние отношения, поскольку в этом заинтересованы и Москва, и Вашингтон», — сказал Ушаков.

Он отметил, что встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа также обсуждалась, но она вряд ли состоится на следующей неделе. О такой возможности ранее написало агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

«Нужна плотная работа делегаций двух стран. Мы к этому [саммиту президентов] готовы, но еще рано говорить о конкретном периоде, конкретных датах встречи двух лидеров», — заключил Ушаков.

Российско-американские переговоры на высоком уровне, первые после начала военной операции на Украине, длились 4,5 часа. С российской стороны в них участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник главы государства Юрий Ушаков. Американскую делегацию представляли госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев по итогам переговоров заявил Reuters, что пока «рано говорить о компромиссах», но отметил важность того, что «стороны начали слушать друг друга». По его словам, представители двух стран «относились друг к другу с уважением» и общались «на равных».

Представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс сообщила, что делегации договорились «устранить факторы, вызывающие раздражение в двусторонних отношениях» и принять меры для нормализации работы дипломатических миссий. Стороны также согласовали вопрос о назначении команд высокого уровня для ведения переговоров по Украине. Они должны начать работу «над скорейшим прекращением конфликта на Украине таким образом, чтобы оно было прочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон», приводит ее слова New York Times.