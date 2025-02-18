В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде начались переговоры делегаций России и США. На них планируется обсудить двусторонние отношения и конфликт на Украине. Это первая официальная двусторонняя встреча на высоком уровне с начала военной операции на Украине.

Местом проведения переговоров стал один из дворцов королевской семьи «Дирия» в комплексе Альбасатин. С российской стороны во встрече участвуют министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник главы государства Юрий Ушаков. Американскую делегацию представляют госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

МИД России опубликовал фотографию делегаций за одним столом перед началом переговоров — слева Уиткофф, Рубио и Уолтц, справа — Лавров и Ушаков.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал среди главных вопросов переговоров восстановление «всего комплекса российско-американских отношений», урегулирование российско-украинского конфликта и организацию встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Он также пояснил, что Саудовская Аравия была выбрана совместным решением двух стран по предложению Трампа.

Переговоры проходят без участия представителей Украины и Европы. Два американских чиновника ранее подтвердили NBC News, что украинцев не приглашали. При этом они заявили, что США намерены сначала провести двустороннюю встречу с Россией, затем двустороннюю встречу с Украиной, а уже после этого организовать совместные переговоры.

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Саудовскую Аравию 19 февраля, на следующий день после российско-американской встречи. По словам его пресс-секретаря Сергея Никифорова, этот визит планировался давно.

Перед российско-американскими переговорами с некоторыми членами команды Трампа в Эр-Рияде встретился глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По данным источников CNN, его привлекли для восстановления экономических связей между Россией и США. Дмитриев сказал, что Россия в первую очередь стремится смягчить санкции. По его словам, Москве и Вашингтону важно «навести мосты», так как их отношения имеют значения для всего мира.

Дмитриев оценил Трампа и его команду как людей, которые «отлично решают проблемы». Он рассказал, что американские представители пока не давали прямых обещаний российским коллегам, но выразили общее согласие «вести диалог» и найти «лучшее решение для наших стран, для других стран, для мирового сообщества».