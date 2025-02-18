Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который прибыл в Эр-Рияд перед переговорами делегаций США и России, сообщил CNN, что уже встретился с некоторыми членами команды президента США Дональда Трампа.

«Все, что я могу сказать, это то, что они отлично решают проблемы. И я думаю, что президент Трамп отлично решает проблемы», — отметил Дмитриев.

По словам главы РФПИ, Москве и Вашингтону важно «навести мосты», так как их отношения имеют значения для всего мира.

Дмитриев отметил, что представители американской стороны пока не давали прямых обещания российским коллегам.

«Я думаю, обещание таково: давайте вести диалог, давайте найдем лучшее решение для наших стран, для других стран, для мирового сообщества», — пояснил он.

Кроме того, глава РФПИ отверг заявления о том, что Россия в первую очередь стремится смягчить санкции. По его словам, российская и американские экономики «могли бы выиграть от совместной работы».

CNN со ссылкой на источники отмечает, что Дмитриева привлекли к переговорам для восстановления экономических связей между Россией и США.

Телеканал также отметил, что глава РФПИ тесно сотрудничал со спецпредставителем США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом и саудовским наследным принцем Мухаммедом бин Салманом насчет освобождения из российской колонии американца Марка Фогеля.

Первые с начала боевых действий на Украине переговоры России и США пройдут 18 февраля в Эр-Рияде — столице Саудовской Аравии. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, делегации обсудят восстановление «всего комплекса российско-американских отношений», урегулирование российско-украинского конфликта и организацию встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

Украину не приглашали на переговоры в Саудовской Аравии, подтвердили NBC News два американских чиновника. Впрочем, по их словам, США намерены сначала провести двустороннюю встречу с Россией, затем двустороннюю встречу с Украиной, а уже после этого организовать совместные переговоры.

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Саудовскую Аравию 19 февраля, на следующий день после переговоров США и России. Об этом его пресс-секретарь Сергей Никифоров сообщил агентству AFP. «Это официальный визит, который планировался давно», — передает слова Никифорова Le Figaro.