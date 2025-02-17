Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Саудовскую Аравию. Его визит состоится в среду 19 февраля, то есть на следующий день после того, как в Эр-Рияде пройдут российско-американские переговоры на высоком уровне. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на агентство AFP.

О предстоящем визите Зеленского AFP рассказали в его пресс-службе. При этом в офисе украинского главы настаивают, что он летит в Саудовскую Аравию независимо от планов России и США.

«Это официальный визит, который планировался давно», — добавил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, не вдаваясь в подробности.

Переговоры высокопоставленных делегаций Москвы и Вашингтона, запланированные в Эр-Рияде на 18 февраля, официально подтвердили обе стороны.

От США в столицу Саудовской Аравии отправятся госсекретарь Марко Рубио (он уже находится на месте), а также, по данным Reuters, советник президента по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, от России, по информации — глава МИД Сергей Лавров и помощник главы государства Юрий Ушаков.