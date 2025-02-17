Переговоры по Украине с участием российской и американкой делегаций должны пройти в Эр-Рияде во вторник, 18 февраля, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, со стороны США ожидается участие госсекретаря Марка Рубио, советника президента по нацбезопасности Майка Уолца, а также спецпосланника президента по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

Ранее в Сети также появилась информация о подготовке визита в королевство главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова. Российская сторона официально не подтверждала данные о составе участников переговорного процесса.

The Washington Post при этом сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак не планируют присутствовать на предстоящих между США и Россией консультациях.

До этого Politico со ссылкой на источники писало, что высокопоставленные должностные лица администрации президента США Дональда Трампа направились в Саудовскую Аравию для начала мирных переговоров между Россией и Украиной.

Bloomberg со ссылкой на источники 15 февраля сообщал, что встреча российского и американского президентов может состояться в Эр-Рияде уже в ближайшие недели. По данным агентства, члены переговорных команд должны прибыть в Эр-Рияд на будущей неделе.

Также Bloomberg отмечал, что российскую сторону возможно представят помощник президента Юрий Ушаков и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

13 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что стороны рассматривают Эр-Рияд как возможное место проведения встречи российской и американской делегаций.

Власти Саудовской Аравии также приветствовали предложение о проведении саммита между российским и американским президентами в своей столице. В МИД страны отметили, что «высоко оценивают» телефонный разговор между Путиным и Трампом, состоявшийся 12 февраля.