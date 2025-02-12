Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. Он длился около полутора часов. Одной из тем, которую обсудили лидеры, стал конфликт на Украине.

Путин и Трамп согласились с необходимостью остановить боевые действия, написал американский президент в своей соцсети Truth Social. Диалог с российским лидером он назвал «продолжительным и очень продуктивным».

«Мы договорились работать вместе, очень тесно, в том числе посещать страны друг друга», — сказал Трамп.

По его словам, в ходе беседы они с российским коллегой пришли к общему выводу о том, что Россия и США могут многое дать друг другу, если будут вести двустороннее сотрудничество. Однако такое взаимодействие станет возможным только после того, как удастся урегулировать украинский конфликт, добавил американский лидер.

«Мы оба размышляли о великой истории наших народов и о том, что мы так успешно воевали вместе во Второй мировой войне, помня, что Россия потеряла десятки миллионов людей, а мы, в свою очередь, потеряли очень многих!» — заявил Трамп.

Он утверждает, что они с Путиным пришли к единому мнению в вопросе о возможности урегулирования украинского конфликта путем переговоров и оба выразили готовность к началу переговорного процесса. Поэтому, дал понять президент США, подготовка в этому диалогу начнется в кратчайшие сроки.

«Я попросил госсекретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по национальной безопасности Майкла Уолтца и посла и специального посланника Стива Уиткоффа возглавить переговоры, которые, я твердо уверен, будут успешными», — сообщил Трамп.

Он в очередной раз повторил, что при его президентстве вооруженный конфликт на Украине не смог бы начаться, но администрация Джо Байдена допустила развитие событий по худшему сценарию. Теперь, подчеркнул президент США, боевым действиям «нужно положить конец», поскольку «больше нельзя терять жизни».

«Я верю, что эти усилия приведут к успешному завершению, надеюсь, в скором времени!» — высказался республиканец.

По его словам, они с Путиным также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, вопросы энергетики, искусственный интеллект, «силу доллара» и другие актуальные темы.

Что рассказали об этом разговоре в Кремле

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал разговор «весьма продолжительным» — он продлился почти полтора часа. Пресс-секретарь российского лидера подтвердил, что президенты обсудили конфликт на Украине.

По словам Пескова, Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Путин заявил о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с тем, что долгосрочное урегулирование конфликта может быть достигнуто путем мирных переговоров.

Путин и Трамп также обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США. Республиканец пообещал выполнить все достигнутые договоренности, подчеркнул Песков.

Были затронуты и темы мировой экономики, ближневосточного урегулирования, иранской ядерной программы и двустороннего обмена заключенными, который активизировался после прихода Трампа к власти.

Кроме того, Путин пригласил американского коллегу посетить Москву. Президенты договорились продолжать личные контакты, в том числе в формате личных встреч.