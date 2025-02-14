Власти Саудовской Аравии приветствовали предложение о проведении саммита между российским и американским президентами в Эр-Рияде. Об этом сообщило Министерство иностранных дел страны в соцсети Х.

«Королевство приветствует проведение саммита в Саудовской Аравии и подтверждает свои постоянные усилия по достижению прочного мира между Россией и Украиной, которые прилагались им с начала украинского кризиса», — говорится в официальном сообщении.

В ведомстве также отметили, что «высоко оценивают» телефонный разговор между Путиным и Трампом, состоявшийся 12 февраля.

Трамп анонсировал встречу представителей России, Украины и США сначала на Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит с 14 по 16 февраля, а на следующей неделе — в Саудовской Аравии. Советник офиса президента Украины Дмитрий Литвин исключил возможность диалога с США и Россией в Мюнхене. Он напомнил, что позиция Киева остается неизменной. По его словам, на столе переговоров должна быть только согласованная, единая позиция.

Bloomberg со ссылкой на источники утверждает, что в переговорную группу от России могут войти «тяжеловесы», имеющие многолетний опытом ведения переговоров с высокими ставками, — это бывший посол России в Вашингтоне (с 1998 по 2008 год), помощник российского президента по международным вопросам Юрий Ушаков, директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, а также глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.