Президент России Владимир Путин собирает команду «тяжеловесов» с многолетним опытом ведения переговоров с высокими ставками, которые будут общаться с представителями американского лидера Дональда Трампа в переговорах по прекращению конфликта на Украине. В состав будущей переговорной группы от России могут войти бывший посол России в Вашингтоне (с 1998 по 2008 год), помощник российского президента по международным вопросам Юрий Ушаков, директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, а также глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«То, что Путин предпочитает полагаться в основном на высококвалифицированных и опытных переговорщиков, представляющих Россию на любых переговорах, вряд ли является неожиданностью. Выбор участников переговоров подчеркивает, насколько решительно российский лидер настроен на благоприятный исход любых переговоров и насколько мало изменились его требования в отношении Украины за три года», — говорится в материале.

Как отмечает Bloomberg, команда Трампа, напротив, не имеет такой глубокой подготовки по Украине и не обладает большим опытом ведения прямых переговоров с Россией. «В условиях, когда путь к заключению соглашения остается крайне неопределенным, а Путин не демонстрирует никаких признаков того, что собирается пойти на значительные уступки, это может стать серьезным препятствием за столом переговоров», — полагают авторы публикации.

По словам декана факультета международных отношений МГИМО Андрея Сушенцова, бывший российский посол в Вашингтоне Юрий Ушаков не только «хорошо знает американские элиты», но и имеет «большое влияние» в Москве.

«Он лучший человек для “больших переговоров” в классическом смысле», — заключил Сушенцов.

Как отмечают собеседники агентства, выбор главы РФПИ Кирилла Дмитриева обусловлен его возможной ролью «неофициального» канала связи с представителями команды Дональда Трампа. Включение Дмитриева, имеющего опыт работы в McKinsey & Co. и Goldman Sachs Group Inc., свидетельствует о готовности Путина адаптироваться в переговорах, считает Bloomberg.

Дмитриев якобы уже участвовал в переговорах об освобождении Марка Фогеля из российской тюрьмы в этом месяце, сказал один из знакомых с ситуацией источников. Специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф намекнул на это, заявив журналистам, что «джентльмен из России» по имени Кирилл играет важную роль в этом процессе. Об участии Дмитриева в сделке по освобождению Фогеля также писало Reuters.

Старший научный сотрудник отдела исследований международной безопасности Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Эмили Феррис отмечает, что участие Дмитриева «предполагает, что Кремль рассматривает этот обмен как жест доброй воли, связанный с более широкими переговорами по Украине». «Россия играет в более прагматичную игру и пытается иметь в своей команде кого-то, кто может “обсуждать дела” с командой Трампа», — отметила она.

По словам собеседника, близкого к Кремлю, другие члены переговорной группы 2022 года, среди которых упоминается помощник президента России Владимир Мединский, также могут присоединиться позднее. Они будут помогать в любых переговорах с украинскими представителями.

Как писал РБК, 28 февраля 2022 года Минфин США ввел санкции против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и его главы Кирилла Дмитриева. В сообщении ведомства указывалось, что РФПИ рассматривался как институт, при помощи которого Россия получала выгоду от доступа к американской финансовой системе. В Вашингтоне указали, что целью фонда было привлечение инвестиций в Россию из-за рубежа.

В четверг 13 февраля Песков сообщил, что Россия приступила к формированию группы для переговоров с США, в том числе по российско-украинскому конфликту. По его словам, российский президент Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп во время телефонных переговоров договорились немедленно дать поручения помощникам по подготовке личной встречи. Решение по ее составу объявят позже.

Накануне, 12 февраля, Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился около полутора часов. По словам Трампа, президенты согласились с необходимостью остановить боевые действия на Украине, а диалог с российским лидером он назвал «продолжительным и очень продуктивным».