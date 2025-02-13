Россия приступила к формированию группы для переговоров с США, в том числе по российско-украинскому конфликту. Решение по ее составу объявят позже, сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, российский президент Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп во время телефонных переговоров договорились немедленно дать поручения помощникам по подготовке личной встречи.

«Главы государств вчера в ходе телефонного разговора условились, что и они сами продолжат контакт, они будут ориентироваться на отдельную встречу, и также договорились, что немедленно будут даны поручения соответствующим помощникам, чтобы те начали соответствующую работу», — сказал Песков.

Он отметил, что Москве и Вашингтону еще предстоит обработать детали встречи. «Работа быстро будет начата. Нужно будет дождаться наработок и уже можно будет говорит какое место и какие сроки», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

В Кремле считают разговор Путина и Трампа «очень важным» на фоне отсутствия контактов с Белым домом на высшем уровне в последние годы.

«Предыдущая администрация США придерживалась точки зрения о том, что нужно делать все, чтобы война продолжалась. Нынешняя администрация, насколько мы понимаем, придерживается точки зрения, что нужно сделать все, чтобы войну остановить, и чтобы восторжествовал мир. Нам гораздо больше импонирует позиция нынешней администрации, и мы открыты для диалога», — пояснил Песков.