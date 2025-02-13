Первый разговор президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным стал моментом, которого европейцы и украинцы «боялись месяцами, если не годами», сообщает Politico.

«Европейские чиновники давно опасались, что исторически теплые личные отношения Трампа с Путиным могут привести к тому, что они будут отстранены от любых дискуссий на высоком уровне о будущем континента», — пишет издание (цитата по «Ленте.ру»).

По данным Politico, отношения Евросоюза с новой американской администрацией «настолько плохи, что их практически не существует». Кроме того, как отмечает газета, европейские дипломаты «казалось, не знали, как реагировать» на слова президента США и главы Пентагона Пита Хегсета о «нереалистичности» возврата Украины к границам до 2014 года и ее вступления в НАТО.

Bloomberg добавляет, что европейские чиновники не были предупреждены о разговоре Трампа с Путиным. Другие источники издания среди чиновников ЕС назвали такой шаг «предательством» и заявили об обеспокоенности, что США пойдут на уступки России.

После разговора Путина и Трампа главы МИД Франции, Германии, Польши, Италии, Испании и Великобритании выступили с заявлением, отметив, что Украина и Европа должны быть частью переговоров, а Киеву должны быть предоставлены надежные гарантии безопасности. Справедливый и прочный мир является необходимым условием для надежной трансатлантической безопасности, добавили они.

«Независимость и территориальная целостность Украины являются безусловными. Нашим приоритетом сейчас должно стать укрепление Украины и предоставление надежных гарантий безопасности», — написала глава европейской дипломатии Кая Каллас в X.

По словам министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, мира можно достичь только сообща. «А это значит: с Украиной и с европейцами», — добавила она.

Накануне, 12 февраля, Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился около полутора часов. По словам Трампа, президенты согласились с необходимостью остановить боевые действия на Украине, а диалог с российским лидером он назвал «продолжительным и очень продуктивным».

Также президент отметил, что в ходе беседы они с Путиным пришли к общему выводу о том, что Россия и США могут многое дать друг другу, если будут вести двустороннее сотрудничество. Однако такое взаимодействие станет возможным только после того, как удастся урегулировать украинский конфликт, добавил американский лидер.

В Кремле также назвали разговор «весьма продолжительным». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры обсудили конфликт на Украине.

По словам Пескова, Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Путин заявил о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с тем, что долгосрочное урегулирование конфликта может быть достигнуто путем мирных переговоров.