Президент США Дональд Трамп созвонился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Это произошло после того, как американский лидер поговорил по телефону с главой России Владимиром Путиным.

Зеленский заявил, что у них был с Трампом «продолжительный разговор» о том, как «достичь мира», готовности двух стран «работать вместе», об украинских технологических возможностях, включая дроны и «другие современные производства».

«Обсудили наш разговор со Скоттом Бессентом [глава Минфина США] и подготовку нашего нового соглашения по безопасности и экономическому и ресурсному взаимодействию. Президент Трамп проинформировал меня о деталях своего разговора с Путиным. Украина больше всех хочет мира. Определяем наши общие с Америкой шаги, чтобы <…> гарантировать надежный, продолжительный мир. Как сказал президент Трамп, let’s get it done [“давайте покончим с этим”]», — сообщил украинский лидер.

Трамп в своей соцсети сообщил, что разговор с президентом Украины «прошел очень хорошо».

«Он, как и президент Путин, хочет заключить мир. Мы обсудили множество тем, связанных с войной. Я надеюсь, что результаты этой встречи будут положительными. Пора прекратить эту нелепую войну, в которой произошли массовые и совершенно ненужные смерти и разрушения. Да благословит Бог народ России и Украины!» — сообщил американский президент.

Ранее «РБК-Украина» со ссылкой на советника главы Украины Дмитрия Литвина сообщила, что разговор украинского и американского лидеров продлился около часа.

Ранее Москва и Вашингтон сообщили о телефонном разговоре Трампа с Путиным, который продлился более 1,5 часа. По словам республиканца, беседа была «очень длительной и продуктивной», стороны согласились с необходимостью остановить конфликт России и Украины, а также обсудили обмен граждан России и США и Ближний Восток.

«Мы также договорились, что наши соответствующие команды немедленно начнут переговоры, и мы начнем с того, что позвоним президенту Украины Зеленскому, чтобы сообщить ему о разговоре, что я и сделаю прямо сейчас», — написал Трамп.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин согласился с Трампом, что долгосрочное урегулирование на Украине может быть достигнуто путем переговоров. По его словам, обе стороны договорились о взаимных визитах, Путин пригласил Трампа в Москву.