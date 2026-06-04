Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил письмо в поддержку резолюции американских республиканцев, предлагающей заменить ежегодные прямые субсидии объемом $3,8 млрд механизмом самостоятельного финансирования закупок вооружений. Инициатива, по оценкам аналитиков, отражает смену парадигмы в двусторонних отношениях на фоне растущего антиизраильского настроения в американском обществе, пишет The Washington Post.

Конгрессмен-республиканец от штата Индиана Марлин Штуцман в среду внес в Палату представителей резолюцию, призывающую к заключению нового меморандума о взаимопонимании между США и Израилем. Документ предусматривает прекращение прямых ежегодных субсидий и переход к модели, при которой Израиль самостоятельно финансирует закупки американского вооружения.

По данным The Washington Post, 27 мая в ходе почти 45-минутной встречи в Иерусалиме Нетаньяху лично ознакомился с проектом резолюции и выразил ей поддержку. «Это то направление, в котором я давно хотел двигаться», — заявил он, со слов Штуцмана. В письме в адрес конгрессмена, направленном в понедельник, израильский премьер подчеркнул: «Настало время перейти от статуса получателя помощи к статусу партнера».

«Мы хотим сами себя обеспечивать», — сказал Биньямин Нетаньяху во время встречи в Иерусалиме.

Действующий 10-летний меморандум о взаимопонимании, предусматривающий передачу Израилю военной помощи на общую сумму $38 млрд, истекает в 2028 году. Переговоры о его параметрах ведут представители администрации Трампа по вопросам национальной безопасности. По имеющимся данным, рассматривается включение в Закон о национальной обороне положения об углублении промышленной кооперации двух стран в сфере производства вооружений.

Инициатива по отмене финансовой помощи примечательна авторами — ранее подобные предложения исходили исключительно от критиков Израиля. Сейчас ее продвигают принципиальные сторонники еврейского государства, осознающие изменение настроения общества. Израиль стал более чувствительной и взрывоопасной темой в американской политике, чем когда-либо со времени его основания в 1948 году, во многом в результате войны в Газе, в которой погибло более 75 000 палестинцев. Согласно апрельскому опросу Pew Research Center, доля американцев с негативным отношением к Израилю выросла с 53% до 60% за последний год. Одновременно посол США Майк Хакаби публично анонсировал переход к торговой модели взаимодействия, придав переговорам официальную огласку.

Джош Пол, участвовавший в переговорах по предыдущему меморандуму о взаимопонимании в бытность сотрудником Госдепартамента, полагает, что Нетаньяху действует на опережение. «Премьер-министр оценивает ситуацию, видит очевидное направление американской политики и ищет способ сохранить военное сотрудничество, оставаясь при этом вне поля внутриполитических дискуссий в США — будь то Конгресс или общественное мнение», — цитирует политика WP.

Резолюция носит необязательный характер, однако является первым подобным документом в Конгрессе. По словам Штуцмана, Белый дом, аппарат спикера Майка Джонсона и произраильское лобби AIPAC восприняли его инициативу позитивно.