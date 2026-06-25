Планы НАТО по увеличению средней суммы взноса стран-участников альянса более чем в два раза свидетельствуют о векторе Европейского союза на масштабное перевооружение. Таким мнением поделился в разговоре с «Лентой.ру» политолог и публицист Георгий Дибров.

Дибров выразил уверенность в том, что действия НАТО провоцируют начало новой гонки вооружений. Политолог напомнил, что такие процессы часто ведут к началу большой войны.

Он также назвал «партии мира» стран Евросоюза, которые ставят в приоритет национально ориентированное развитие государств, единственными, кто может замедлить ход событий и изменить этот курс.

Эксперт напомнил, что промежуточные договоренности об увеличении выделяемых на коллективную оборону средств были согласованы в Гааге в 2025 году. Он обратил внимание на то, что Россия фигурирует в обсуждениях обновления военного потенциала альянса как ширма, в то время как в действительности новые вооружения будут использоваться в рамках борьбы за передел сфер влияния в Европе, Африке, Азии и Латинской Америке.

Дибров отметил, что Европа испытывает трудности с разработкой недорогих ракет и систем вооружений. По его словам, такое положение дел препятствует осуществлению планов НАТО на поле боя.

«Именно на новые разработки и пытаются получить средства», — пояснил политолог.

Эксперт выразил уверенность в том, что на фоне диверсий на «Северных потоках» и недоступности российских энергоресурсов увеличение объемов финансирования альянса приведет к сокращению социальных программ.

По его словам, это станет причиной проблем в экономике и массового недовольства. В качестве примера Дибров привел разочарование жителей Великобритании в политике ушедшего в отставку премьер-министра Кира Стармера.

«Долгосрочная милитаризация приведет к глубокому политико-экономическому кризису. В этих условиях важно зафиксировать новые правила сосуществования путем разморозки переговоров о стратегической стабильности с США и странами ЕС. Понятные правила геополитической игры позволят стабилизировать международную обстановку», — добавил он.