В ближайшие четыре—шесть недель армия США создаст как минимум два полигона на территории страны, где будут имитировать условия боевых действий, характерные для украинского театра военных действий. Об этом, как сообщает CBS News, заявил министр армии США Дэн Дрисколл.

По его словам, эти полигоны предназначены для совместной отработки средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), беспилотников и систем противодействия дронам в условиях, максимально приближенных к реальному бою.

«Там можно будет создать условия для ведения радиоэлектронной борьбы и имитации боевых действий, а также организовать совместную работу производителей беспилотников и разработчиков средств противодействия им. Мы также хотим, чтобы солдаты могли посещать эти полигоны, совершенствовать свои навыки и работать рука об руку с разработчиками», — заявил Дрисколл.

Министр уточнил, что в США уже есть площадки, пригодные для безопасных испытаний.

Параллельно армия рассматривает возможность создания полигона за пределами США для проведения «гораздо более масштабных испытаний», в том числе с применением гиперзвуковых технологий. Где именно могут появиться такие объекты, Дрисколл раскрывать не стал до завершения планирования.

Как уточняет CBS News, Дрисколл сделал это заявление на встрече представителей Пентагона с компаниями оборонного сектора. Там же представитель Офиса стратегических угроз армии США Дуэйн Хейс привел такую статистику: Россия производит от 3 тыс. до 5 тыс. ударных беспилотников в месяц, а также около 600 тыс. малых FPV-дронов; Украина, по его словам, выпускает примерно 30 тыс. дронов-перехватчиков ежемесячно.

На этом фоне Дрисколл обозначил ключевую задачу: американская армия умеет производить дорогостоящие «изысканные» боеприпасы — ракеты-перехватчики Patriot или THAAD стоимостью от 4 до 5 млн долларов каждая, — однако в условиях затяжной войны на истощение этого недостаточно.

«Это не замена тем решениям, что у нас есть. Они [имеющиеся решения] невероятны. Их называют “Феррари” среди вооружений — и это так. Но нам нужно кое-что еще, чтобы дополнить этот арсенал», — сказал он.

В ближайшие месяцы армия намерена запросить у широкого круга компаний предложения по созданию более дешевых перехватчиков. Кроме того, Дрисколл заявил об интересе к украинским военным разработкам: ранее Bloomberg сообщало, что Пентагон запросил разрешение на испытания ряда украинских оборонных систем, включая БПЛА и средства РЭБ, и рассматривает возможность их закупки.