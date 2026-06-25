Представители президента Украины Владимира Зеленского встретились с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске. Об этом 25 июня пишет «Белта».

Белорусский лидер рассказал подробности прошедшей встречи в ходе разговора с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, который находится в Беларуси с официальным визитом.

«Вот на этом месте недавно были представители Зеленского», — заявил он.

По словам Лукашенко, он попросил передать украинскому лидеру, что в случае продолжения агрессивной риторики и попыток втягивания Беларусь в боевые действия «качество войны мгновенно изменится».

«Кстати, мы получили ответ: президент и они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить и так далее. Давайте по-человечески. Понимая, что такое Россия и что такое мы. Тоже понимание есть», — добавил он.

Президент Беларуси отметил, что его страна занимает «миролюбивую» позицию, однако останется рядом с Россией «в любой ситуации». В ответ на это Воробьев признался, что российская сторона дорожит таким отношением.

«И не надо нас подталкивать к тому, что Борис Вячеславович (посол России в Беларуси Борис Грызлов, — прим. RTVI) организовывает процесс, чтобы нас втянуть в войну. Мы с президентом России тысячу раз обсуждали эту тему. Ну как воевать против украинцев здесь, если с той стороны территориальные войска в основном?» — сказал Лукашенко.

Он добавил, что население страны не хочет вступать в конфронтацию и открывать огонь по «механизаторам, дояркам и рабочим ребятам», которые входят в состав территориальных войск. Глава государства также подчеркнул, что Беларуси хватает «земель, экономики и проблем».

«Мы понимаем, что может быть, если Запад опять сюда влезет и победит. Я не говорю про Украину. Ну какая Украина? Не про Украину речь! Мы понимаем, с кем мы воюем сегодня. Хотят мира — давайте договариваться по существу», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер пояснил, что поднял эту тему на встрече с Воробьевым, чтобы российская сторона понимала его точку зрения по этому вопросу.

«Мир и только мир. Но с полной гарантией, что они не будут с нами играться и, как Путин говорит, в очередной раз не смогут нас обмануть. Потому что обман России — это, прежде всего, ударит по Беларуси. Мы на переднем крае нашего Отечества, мы это прекрасно понимаем», — заключил он.

В ходе совместной пресс-конференции с президентом Гондураса, которая состоялась 19 июня, Зеленский обратился к Лукашенко с ультиматумом, потребовав убрать с территории Беларуси технику, которая, по его словам, используется Россией для корректировки атак беспилотников. Президент Украины заявил, что если это требование не будет исполнено в течение недели, украинская сторона сделает это своими силами.

За несколько дней до этого Лукашенко принес Зеленскому извинения в ходе интервью телеканалу Al Arabiya за слова о том, что опасения украинского лидера относительно возможной угрозы со стороны Беларуси могли быть высказаны под давлением.

«Где-то курнул, где-то кольнул, и прочее произошло, и он начинает делать это заявление», — сказал президент Беларуси 29 мая на полях саммита ЕАЭС в Астане.