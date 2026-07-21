Немецкие водители создают очереди на АЗС в приграничных городах соседней Чехии, куда массово ездят за более дешевым бензином. Как сообщает Stern, решение чешских властей отменить ценовой потолок на автомобильное топливо почти не повлияло на ситуацию, поскольку оно все равно стоит меньше, чем в Германии.

Ценовой потолок на бензин и дизель действовал в Чехии более трех месяцев — он был введен в начале апреля в качестве ответной меры на энергетический кризис из-за войны на Ближнем Востоке. Максимальные цены ежедневно корректировались и в последнее время составляли около €1,79 за литр бензина и €1,74 за литр дизеля.

Однако, по данным наблюдателей, разница в ценах с Германией остается настолько значительной, что немецкие автовладельцы продолжают массово пересекать границу, чтобы заправиться.

При этом чешское законодательство ограничивает провоз топлива в канистрах через границу: разрешена только одна резервная канистра объемом не более 10 литров в дополнение к полному основному баку. Перевозка больших объемов запрещена и может повлечь штрафы.

На АЗС в чешских приграничных городах, таких как Усти-над-Лабем, очереди растягиваются, а время ожидания достигает 20 минут. Литр топлива там стоит на 50-60 евроцентов дешевле, чем в соседней Саксонии. Немецкие водители экономят до €30 за один полный бак, проезжая для этого по 40-50 километров в одну сторону.

Один из автомобилистов рассказал, что литр E10 в Чехии стоит около €1,8, а в Германии — почти €2,4. Другой водитель отметил, что чешский дизель продается по €1,55, тогда как в Дрездене им заправляют по €2,20-2,30 за литр.

По оценкам экспертов, отмена ценового потолка в Чехии приведет к умеренному росту цен на бензин — примерно на 4 евроцента за литр. Дизель может подорожать на 12 евроцентов. Такая разница объясняется тем, что одновременно с отменой потолка заканчивается срок временного снижения акцизов на дизельное топливо, которое обходилось бюджету примерно в 1 млрд крон (около €40 млн) в месяц.

Однако даже с учетом этого предполагаемого подорожания чешское топливо все равно останется значительно дешевле немецкого.

Министр финансов Чехии Алена Шиллерова заявила, что отмена ценового потолка стала возможной благодаря стабилизации положения на мировых рынках, но правительство продолжит мониторинг ситуации и готово вмешаться в случае злоупотреблений.

Представители чешского топливного бизнеса изначально критиковали ценовой потолок как «неудачный» и «ненужный» шаг. Теперь, после его отмены, разница в ценах между АЗС на автомагистралях и в городах снова стала заметной: на трассах топливо стоит дороже.

Немецкие водители не скрывают недовольства дороговизной бензина и дизеля в своей стране. Один назвал цены на топливо «просто издевательством», другой отметил, что во всех соседних странах они ниже, а значит, Германия «идет не туда».

По данным Европейской комиссии, в 2025 году средняя цена на дизельное топливо в Германии была на 25% выше, чем в Чехии, из-за более высоких налогов и экологических сборов.

В 2026 году, по данным чешского статистического управления, на фоне спроса со стороны немецких автомобилистов объем розничных продаж топлива в приграничных районах вырос на 18% по сравнению с предыдущим годом.

Чехия имеет одну из самых высоких концентраций автозаправочных станций на душу населения в Европе. Крупнейшими операторами на рынке являются польский концерн Orlen и венгерская компания Mol, а государственная компания Cepro управляет более чем 200 АЗС под брендами Eurooil и Robin Oil.