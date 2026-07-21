Подростков по всему миру вовлекают в онлайн-сети, где через шантаж и угрозы принуждают совершать акты насилия и членовредительства. Об этом пишет The Guardian по итогам расследования деятельности сети 764 и смежных группировок.

Эта сеть, основанная отбывающим сейчас 80-летний срок подростком из Техаса Брэдли Кейденхедом, является частью более широкой экосистемы, известной как «The Com». Ее участники действуют в десятках стран, вербуя новых членов в игровых сообществах Roblox и Minecraft, а также среди пользователей, испытывающих проблемы с психическим здоровьем или сексуальной идентичностью.

По данным исследователей, в 33 странах проведено по меньшей мере 295 арестов, связанных с этой сетью.

Прокурор Йенни Эстлинг из Национального подразделения Швеции по борьбе с международной и организованной преступностью заявила, что участники групп вроде 764 «принуждают молодых жертв к порезам или сексуальным действиям, а затем используют это, чтобы принудить их к чему-то еще более худшему». По ее словам, создание нового контента часто является обязательным условием для входа в закрытые чаты и получения статуса.

В конце 2024 года в пригороде Стокгольма 14-летний подросток, связанный с 764, напал на 80-летнего мужчину с ходунками. Видео нападения распространилось в сети, что, по словам исследователя Марка-Андре Аржентино, является частью «геймификации вреда» — превращения насилия в игру для получения статуса.

В ходе расследования всплыло имя пользователя Chai, который, по данным шведских прокуроров, имел «высокий статус» в закрытом чате «764 Inferno».

Chai, настоящее имя которого не разглашается, в настоящее время находится под судом по обвинению в более чем 70 преступлениях, включая подстрекательство к самоубийству и членовредительству, а также создание материалов с сексуальным насилием над детьми. Его адвокат отрицает все обвинения и утверждает, что клиент лишь редактировал изображения и видео.

Большинство обвинений касаются австралийской девочки, а также он обвиняется в том, что склонил молодого человека в Германии к самоповреждению, едва не приведшему к его гибели.

Этот случай — не единичен. В США двое мужчин обвиняются в использовании «764 Inferno» для создания и распространения детской порнографии. В Новой Зеландии молодой человек, утверждавший, что сам был жертвой 764, получил более пяти лет тюрьмы за распространение материалов с жестоким обращением с детьми. В Великобритании 19-летний фигурант был приговорен к девяти годам за хранение террористического документа и подстрекательство к самоубийству онлайн через ту же сеть.

Исследователи обнаружили, что в этих сообществах используется оккультная или неонацистская символика — но не с идеологической подоплекой, а как маркер принадлежности к группе. ФБР тоже отмечает, что участникам таких групп присущ «нигилистический экстремизм», но идеология внутри них обычно «переменчивая, перформативная и в основном символическая».

По мнению экспертов, борьба с этим опасным явлением требует более активного обучения родителей и сотрудников правоохранительных органов распознаванию признаков вовлечения подростков в подобные сети. Специалисты рекомендуют обращать внимание на резкую смену поведения ребенка, появление скрытности и следов самоповреждения, а также устанавливать доверительные отношения, чтобы ребенок мог рассказать о подозрительных контактах в интернете.

По данным исследований, с 2024 года число выявленных в Европе, США и Канаде случаев вовлечения подростков в деструктивные онлайн-сообщества выросло на 40%. Эксперты связывают это с ростом популярности игровых платформ и мессенджеров с низким уровнем модерации, где вербовка происходит незаметно для родителей.

В ответ на это в ряде стран, включая Австралию и Великобританию, ужесточают законы об ответственности за распространение материалов с насилием и экстремизмом в интернете.

В России, по данным «Лаборатории Касперского», также фиксируются случаи вовлечения подростков в деструктивные группы, хотя они и не всегда связаны с международными сетями вроде 764.