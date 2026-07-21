Госдума во втором и в третьем чтениях единогласно приняла закон, обязывающий банки и микрофинансовые организации уведомлять граждан через «Госуслуги» о подписании кредитного договора, передает корреспондент RTVI. Закон поддержали 404 депутата.

Кредитные и микрофинансовые (МФО) организации должны будут направлять заемщику уведомление о подписании индивидуальных условий договора кредита или займа. В случае действия «периода охлаждения» также потребуется информировать о праве отказаться от кредита в установленный срок и указывать контактные данные кредитора.

С октября 2027 года, когда вступит в силу закон, банки и МФО будут передавать сведения о заключении договора в бюро кредитных историй. Оно, в свою очередь, обязано направить уведомление гражданину через «Госуслуги» при наличии подтвержденной учетной записи.

Закон направлен на борьбу с мошенниками, данные с подробной информацией о кредите появятся в личном кабинете на портале «Госуслуги» уже через 15 минут после заключения договора, сказал RTVI первый зампред комитета Госдумы по финрынку Константин Бахарев.

«Займы порой оформляются на третьих лиц, говоря проще, на жуликов, которые дистанционно от имени граждан подают кредитные заявки в банки и микрофинансовые организации. Мы хотим положить конец этой практике и создаем новый механизм, которого раньше не было», — отметил Бахарев.

Он также рассказал, как надо реагировать на уведомление о займе, если вы кредит не брали.

«Госдума приняла так называемый “Антифрод-пакет”, который содержит нормы о сервисе тревожной кнопки, он уже работает во всех предложениях банков, а теперь заработает еще и на портале “Госуслуги”. Вы сможете через сервис тревожной кнопки на этом же портале сразу заблокировать эту заявку и уже на втором этапе связаться с банком или микрофинансовой организацией, указанным в уведомлении на “Госуслугах”», — пояснил Бахарев.

Депутат подчеркнул, что обращение не останется без ответа, так как Госдумой уже принят закон, согласно которому, если кредитор выдал кредит или заем мошенникам и было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств, то банк или МФО лишается права требовать от заемщика исполнения условий по такому договору.