У комитета Госдумы по международным делам нет официальной информации о планах ввести выездные визы для российских граждан. Об этом RTVI рассказал глава комитета Леонид Слуцкий.

«Теоретически такие вещи есть во многих странах. Но что у нас такое введут — я об этом слышал чисто из какого-то «сарафанного радио». Официальной информации у нас (в комитете Госдумы по международным делам. — Прим.RTVI) нет. И не думаю, честно говоря [что это произойдет]», — ответил Леонид Слуцкий на вопрос RTVI.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова называла слухи о планах ввести разрешительный режим на выезд за рубеж для россиян «полной ахинеей».

«В ближайшее время увидимся с главой государства и на эти темы в том числе побеседуем», — заключил глава комитета Госдумы по международным делам в беседе с RTVI.