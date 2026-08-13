Гитарист Queen Брайан Мэй возмутился нейросетевыми технологиями, столкнувшись с творчеством одной из моделей искусственного интеллекта. Он обратился к ИИ-помощнику Meta AI, разработанному компанией Meta*, и спросил, как выглядит обложка альбома The Game, выпущенного в 1980 году.

На оригинальной черно-белой обложке были изображены четверо участников группы — Фредди Меркьюри, Брайан Мэй, Роджер Тейлор и Джон Дикон — в кожаных куртках.

Как следует из поста Мэя, нейросеть по его запросу нарисовала пятерых неузнаваемых мужчин с гитарой.

«Я должен поделиться с вами этим, ребята… Вот что он мне выдал. Хорошая работа, да? И это тот интеллект, который скоро будет управлять миром?? Что ж, отлично. Может, пришло время осознать, что нам вообще не нужен ИИ, — написал музыкант в своем Instagram*, приложив сгенерированную картинку. — Я думаю, что цена, которую мы заплатим за это „неизбежное“ развитие, будет слишком высока».

Комментируя сгенерированную обложку, Мэй предостерег британское правительство от планов строительства в стране дата-центров: «Мы не должны допустить строительства в Великобритании этих отвратительных дата-центров. Они разрушат нашу прекрасную страну, как они уже разрушают прекрасную Америку».

«Дорогой Энди, ты должен остановить это. Пока не стало слишком поздно», — обратился музыкант к премьер-министру страны Энди Бёрнему.

Мэй уже несколько лет высказывается об опасностях, которые несут технологии искусственного интеллекта. «Я думаю, мы будем вспоминать 2023 год как последний год, когда люди действительно доминировали на музыкальной сцене», — говорил он в интервью Guitar Player.

* деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена