Новый всплеск интереса к роману Джорджа Оруэлла «1984» в России может быть связан с напряженной международной обстановкой и распространением манипуляций в интернете. Таким мнением в беседе с RTVI поделился писатель и сценарист Сергей Лукьяненко, автор «Ночного дозора» и «Черновика». По его мнению, антиутопию стоит изучать в старших классах.

Как сообщили «Ведомости», в январе—июне 2026 года «1984» занял третье место среди всех книг, проданных сетью «Читай-город — Буквоед», и второе — в категории художественной литературы. При этом в прошлом году книга не вошла даже в первую десятку самых продаваемых произведений. За полгода сеть реализовала 19,2 тыс. экземпляров. Представители издательского рынка связывают новую волну интереса с развитием цифровых технологий, включая нейросети, сбор больших данных и дипфейки. По сведениям газеты, за первое полугодие АСТ продало почти 90 тыс. экземпляров романа, «Эксмо» — более 43 тыс., а «Азбука» — 45 тыс. Приведенные издательствами полугодовые показатели превысили результаты за весь 2025 год.

«Это один из ключевых романов XX века, который рассказывает о свободе, диктатуре, слежке, инакомыслии — то есть, в общем-то, о тех вопросах, которые рано или поздно встают перед людьми, особенно когда возникает какая-то напряженная международная ситуация. Понятно, что периодически новые поколения снова обращаются к нему и читают, сравнивают свои ощущения с тем, что написал писатель», — сказал Лукьяненко.

Собеседник RTVI уточнил, что не считает антиутопию «величайшим произведением», но относит ее к числу первых книг, подробно затронувших темы государственного контроля, свободы слова и совести, фальсификации прошлого и массовой слежки.

«Сейчас мы как бы живем в ту пору, когда в интернете идет массовая манипуляция сознанием, подмена истории, попытки психологического давления и прочее», — продолжил Лукьяненко.

Главное, по его словам, — чтобы обращение к подобной литературе учило читателей рассуждать самостоятельно и не принимать чужое мнение на веру.

«Я бы вообще поставил эту вещь где-нибудь в старших классах школы, чтобы изучать для понимания мира», — сказал писатель.

Развитие нейросетей и дипфейков он назвал важной, но не единственной причиной роста интереса к книге: «Отчасти — да. Я же говорю: поскольку там говорится как раз о манипуляциях сознанием, фальсификации истории, когда правда — это ложь, ложь — это правда».

В качестве современной параллели писатель упомянул решение президента США Дональда Трампа разрешить использование названия «Министерство войны» в отношении Министерства обороны.

«Трамп буквально косплеит Оруэлла. Берет и называет Министерство обороны — Министерством войны. Это просто оруэлловская какая-то ситуация, и, конечно же, вызывает ассоциации с произведением», — добавил Лукьяненко.