19 июля в селе Паша Ленинградской области прошел спортивный вечер для местных жителей — трансляцию финала чемпионата мира по футболу организовала редакция «Mash на Мойке» совместно с «Квиз+».

Перед матчем участники разделились на команды и посостязались в футбольной викторине, победители получили призы. После квиза жители села — от школьников до людей старшего поколения — собрались в спортивном зале, чтобы вместе посмотреть финал.

Как рассказали организаторы, зрители обсуждали игру, спорили о спорных моментах и болели так, будто финал проходил у них на глазах. Мероприятие стало поводом не только для футбольных эмоций, но и для того, чтобы жители села провели время вместе и почувствовали себя частью одного сообщества.

Российский футболист Алексей Гасилин отметил, что подобные инициативы важно поддерживать.

«Развитие футбола должно идти как можно глубже <…> Поэтому любые инициативы, направленные на популяризацию футбола, заслуживают поддержки», — сказал он.

Он также напомнил историю футболиста Возинью, который благодаря чемпионату мира стал одним из самых узнаваемых игроков в мире, — по словам Гасилина, это показывает объединяющую силу футбола.

Председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен подчеркнула, что событиям такого формата не хватает внимания за пределами крупных городов.

«Жители провинции не меньше нуждаются в важных и ярких событиях <…> Местные сообщества рождают реальный запрос, и сегодня соседи могут объединяться в ТОСы и получать гранты на свои проекты», — заявила она.