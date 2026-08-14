Россиянин Георгий Пирогов получил 23 года колонии строгого режима по делу о госизмене за сотрудничество с военной разведкой Польши. Мосгорсуд также назначил ему штраф в 800 тыс. рублей и ограничение свободы на два года, приговор вступил в законную силу, сообщили в ФСБ.

По данным спецслужбы, Пирогов 1989 года рождения после начала СВО уехал из России, а в апреле 2022 года, находясь в Польше, сам вышел на связь с представителем Службы военной разведки Министерства нацобороны республики. Там ему поручили собирать и передавать секретные сведения о перспективных образцах вооружения, применяемых российской армией в ходе спецоперации.

Как утверждает ФСБ, используя контакты среди работников оборонной промышленности, осужденный получал закрытую информацию о производстве и применении ракетных комплексов, а также персональные данные лиц, допущенных к гостайне. По версии следствия, в дальнейшем планировалось привлечь этих людей к работе против России.

Кроме того, по данным службы, Пирогов переводил криптовалюту на нужды ВСУ, закупал амуницию и организовывал ее доставку из Польши на Украину.

Уголовное дело было возбуждено по статье 275 УК РФ — о госизмене в формах шпионажа и оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда писал, что в 2025 году по статье о госизмене в России были осуждены 219 человек, из них 156 получили от 10 до 15 лет лишения свободы, 31 — от 15 до 20 лет, еще 29 — от 5 до 10 лет. Двое были приговорены к пожизненному заключению. По статье о шпионаже в прошлом году осудили 14 человек.