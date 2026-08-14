Столица Абхазии Сухум и вся западная часть республики, включая курорты Гагра и Пицунда, остались без электричества после удара молнии в опору высоковольтной линии в Очамчирском районе. Об этом сообщила утром 14 августа компания «Черноморэнерго».

Молния попала в опору в селе Пакуаш, повредив изоляцию, что повлекло аварийное обесточивание ЛЭП. Аварийно-восстановительные работы ведутся в непрерывном режиме, о возобновлении подачи электроэнергии будет объявлено дополнительно.

Накануне гроза уже привела к крупному отключению в республике. Утром в четверг, 13 августа, в «Черноморэнерго» сообщали о повреждении изоляции на высоковольтной линии 220 кВ «Бзып», из-за чего без света остались весь Гагрский район и часть Гудаутского района.

По данным компании, электроэнергия перестала поступать на подстанции «Меркула — Чайсовхоз» и «Лабра», которые питают села Кутол, Лашкиндар, Араду и Лабра.

К середине дня 13 августа в «Черноморэнерго» сообщили о полном восстановлении энергоснабжения Гагрского и Гудаутского районов.

Как поясняет РИА Новости, в состав Гагрского района входят курортные города Гагра и Пицунда, а также более десятка поселков и сел. Гудаутский район включает, помимо Гудауты, Новый Афон и более 20 крупных сел.