Соединенные Штаты могут бесконечно долго поддерживать военно-морскую блокаду Ирана. Об этом заявили глава Пентагона Пит Хегсет. Также в Вашингтоне пообещали усилить экономическое давление на Тегеран, пишет агентство Reuters.

«Военно-морские силы США могут поддерживать подобную блокаду бесконечно долго, мы будем менять корабли, как это делали и будем продолжать делать», — отметил Хегсет в разговоре с журналистами.

Министр финансов США Скотт Бессент, в свою очередь, заявил, что Вашингтон планирует нанести Ирану еще больший финансовый ущерб.

«На следующей неделе появятся новые объявления, потому что мы собираемся применить меры, невиданные в истории экономической изоляции страны», — рассказал глава американского минфина.

5 августа президент США Дональд Трамп заявил о том, что Вашингтон по-прежнему готов заключить сделку с Тегераном.

9 августа министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что переговорщики сейчас не поддерживают прямые контакты с представителями Соединенных Штатов, но обмениваются сообщениями через посредников.