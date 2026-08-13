Суд в Ростове обязал местного жителя возместить бывшей жене долг по ипотеке, которую мужчина отказался выплачивать после развода. Брачный контракт, заключенный по инициативе мужа, ему не помог, пишет «КП — Ростов-на-Дону».

Елена и Дмитрий (имена изменены) через четыре года после свадьбы взяли ипотеку почти на 4 млн рублей. На погашение части кредита был направлен материнский капитал Елены в размере почти 700 тыс. рублей.

Перед покупкой жилья Дмитрий потребовал заключить брачный договор, по которому недвижимость в случае развода признавалась только его собственностью. Весной 2025 года супруги развелись и мужчина заявил о своих исключительных правах на квартиру.

Елена обратилась в суд, который признал брачный договор недействительным, поскольку в сделке участвовали средства маткапитала. Суд поровну разделил квартиру между экс-супругами, а также выделил доли двум их детям.

Некоторое время разведенная пара совместно выплачивала ипотеку, но затем Дмитрий перестал это делать. Елена в одиночку внесла за 10 месяцев почти 180 тыс. рублей и обратилась в суд с требованием признать долг общим.

Суд удовлетворил иск и обязал Дмитрия возместить экс-супруге половину суммы ― почти 90 тыс. рублей, плюс судебные расходы.

«В этой истории муж допустил фатальную ошибку. Он использовал материнский капитал. <…> Нельзя купить жилье на детские деньги и оставить его только себе. Поэтому брачный контракт сразу теряет юридическую силу», — пояснила «КП — Ростов-на-Дону» юрист по гражданскому праву Татьяна Руденко.

Что касается ипотеки, то, если квартира признана общей, то и кредит становится общим, добавила эксперт.